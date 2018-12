War zusammen mit Angelina Gajan Morsums erfolgreichste Schützin gegen die HSG Mittelweser/Eystrup: Lena Meding traf siebenmal. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der TSV Morsum und der TSV Intschede mischen nach deutlichen Siegen weiter im Titelrennen mit, die HSG Cluvenhagen/Langwedel wartet hingegen weiter auf die ersten Punkte. So liest sich die Bilanz der drei Teams aus dem Landkreis Verden nach Spieltag acht in der Handball-Landesklasse der Frauen.

TSV Morsum - HSG Mittelweser/Eystrup 38:12 (20:6): In Morsum war die Frage nach dem Sieger früh beantwortet: 14 Minuten waren gespielt, da hatte sich der Landesliga-Absteiger über ein 3:3 (4.) eine 9:4-Führung erarbeitet. „Danach ging es nur noch in eine Richtung. Für die HSG Mittelweser/Eystrup war das Spiel zu schnell“, urteilte Morsums Coach Timo Lütje. Bereits zur Halbzeit war der Vorsprung des TSV auf satte 14 Tore angewachsen. Am Wochenende muss der Tabellenzweite beim Mitabsteiger SG HC Bremen/Hastedt antreten. Das sei ein „anderes Brett“, fährt Timo Lütje mit Respekt an den Osterdeich. Und das nicht ohne Grund: Vor eigenem Anhang hat der kommende Gegner der Morsumerinnen bisher nur beim 19:21 gegen Spitzenreiter ATSV Habenhausen II Punkte liegen gelassen.

TuS Rotenburg - TSV Intschede 32:42 (14:16): 74 Tore in 60 Minuten: An der Wümme bekamen die Zuschauer ein munteres Torewerfen geboten. Für Gäste-Trainer Jannik Sievers war eine Steigerung in der Defensive der Schlüssel zum Erfolg. „Ab der 40. Minute haben wir in der Abwehr mehr Zugriff bekommen, dann lief auch unser Tempospiel.“ Beim TSV Intschede präsentierte sich einmal mehr Michele Dahlendorf in Torlaune. Beachtliche 19 Treffer, elf davon per Siebenmeter, wurden für die Linkshänderin der Gäste notiert. Zunächst war der Respekt von Sievers vor dem TuS nicht unbegründet. Rotenburg habe sehr körperbetont verteidigt und dafür einige Zeitstrafen kassiert, schilderte Intschedes Trainer. Acht Minuten vor dem Ende lagen die Gäste erstmals mit zehn Toren vorne – 38:28.

HSG Cluvenhagen/Langwedel - SG HC Bremen/Hastedt 15:32 (6:14): Aufsteiger HSG Cluvenhagen/Langwedel tut sich in der höheren Liga weiterhin schwer. Aktuell war Landesliga-Absteiger SG HC Bremen/Hastedt eine Nummer zu groß für die Mannschaft von Trainerin Svenja Vast. Zehn Minuten dauerte es, bis Katharina Warnke der erste Treffer für die HSG gelang. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste bereits viermal getroffen. Im weiteren Verlauf hielten die Gastgeberinnen bis zum 4:8 (20.) mit, dann zog Hastedt davon. Nach den Ausfällen von Julia Guroll und Madina Zakarneh (beide langzeitverletzt) fehlt es dem Angriff der Vast-Crew an der nötigen Durchschlagskraft.