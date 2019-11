Clever: Marius Winkelmann handelte sich gegen Wolfenbüttel die fünfte Gelbe Karte ein, da er nun gegen Northeim eh beruflich verhindert ist. (Björn Hake)

Auf 19 Spieler beläuft sich bisher der Kader des TB Uphusen – A-Jugendspieler mal ausgeklammert. Ab Sonntag, wenn der Fußball-Oberligist beim FC Eintracht Northeim antritt (Anpfiff: 15 Uhr), steht für Coach Achim Hollerieth eine Option mehr zur Verfügung, denn dann ist Thomas Mutlu spielberechtigt.

Dass der vor wenigen Wochen bekannt gegebene Zugang vom SV Atlas Delmenhorst (hält sich seit September beim TBU fit) in der Startelf gegen Northeim auftaucht, ist jedoch unwahrscheinlich. „Thomas macht sich gut im Training, aber es ist natürlich etwas schwierig, da er keine Spielpraxis hat. Ich sehe ihn eher in der Rückrunde, wenn er die Vorbereitung und die Testspiele mit absolviert hat“, sagt Achim Hollerieth. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Mutlu über Kurzeinsätze langsam wieder den Rhythmus finden soll. Gegen Northeim könnte er die ersten Minuten im TBU-Dress absolvieren, denn Hollerieht nennt ihn eine „Option als rechter Außenverteidiger“. Am liebsten läuft er jedoch im Zentrum als Sechser auf.

Im Zentrum wird dem TBU bei der Eintracht übrigens Marius Winkelmann fehlen, der sich im Spiel gegen Wolfenbüttel clever die fünfte Karte bei seiner Auswechslung einhandelte, da er berufsbedingt eh nicht hätte mitwirken können. Außer mit Viktor Pekrul (OP nach Schlüsselbeinbruch) kann Hollerieth aber ansonsten mit alle Mann planen. Der Plan für Sonntag beinhaltet vor allem eines: Punkte. „Wir brauchen Zählbares, es darf nicht sein, dass wir gegen den Tabellenvorletzten verlieren. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass es das schwierigste Spiel wird, da alle erwarten, dass wir gewinnen.“ Eine Ausrede wird der Coach sicherlich nicht gelten lassen und zwar, dass die Partie auf Kunstrasen stattfinden wird. Daher trainiert der TBU am Freitagabend auf dem Hastedter Kunstrasen.