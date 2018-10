Kerem Sahan ist gesperrt. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Fabrizio Muzzicato ist sich sicher: Wenn sein TB Uphusen eine ähnliche Leistung wie zuletzt im Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück zeigt (1:1), dann ist für seine Elf auch im Auswärtsspiel gegen den FC Eintracht Northeim etwas möglich. „Von der Qualität her sind Bersenbrück und Northeim vergleichbar“, urteilt der Trainer des TBU. „Wir müssen in der Offensive aber zielstrebiger und konsequenter sein.“ Zudem müsse sein Team wieder gut verteidigen. Denn Northeim ist heimstark. Vier Spiele hat der Tabellendritte vor eigenem Publikum absolviert und alle gewonnen. Und auch die Tordifferenz (10:1) kann sich sehen lassen. Muzzicato geht die Aufgabe aber sehr mutig an. Aus gutem Grund. „Auswärts haben wir uns bislang gut geschlagen“, weiß der TBU-Coach. Zweimal war die Muzzicato-Elf in der Fremde erfolgreich, zwei Unentschieden wurden eingefahren und eine Partie ging verloren.

Allerdings muss der Trainer in Northeim seine Defensive umbauen, weil Kerem Sahan im vergangenen Spiel gegen Bersenbrück die Rote Karte kassiert hat. Heiße Kandidaten, um seinen Platz in der Abwehr einzunehmen, sind lauf Fabrizio Muzzicato Dennis Janssen und Eugen Uschpol. „Beide haben unter der Woche sehr gut trainiert“, lobt der Coach seine beiden Defensivspieler. Definitiv dürfte Kapitän Ole Laabs in die Startelf zurückkehren. Er hat seine Gelbsperre abgesessen.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Northeim