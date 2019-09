Mussten in Oldenburg erneut mit ansehen, wie individuelle Fehler zu einer weiteren Niederlage führten: Uphusens Trainergespann Fabrizio Muzzicato (links) und Sven Apostel. (Björn Hake)

Nach der 0:3-Pleite gegen Atlas Delmenhorst war klar: Beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen muss sich etwas ändern. Und das tat es auch. Coach Fabrizio Muzzicato entschied sich für die radikale Variante und stellte gleich auf sechs Positionen um. Aus der Startelf flogen Robert Littmann (Urlaub), Viktor Pekrul, Marius Winkelmann, Ricardo Marafona da Costa, Youness Buduar und Aladji Barrie. Dafür durften Eugen Uschpol, Faruk Celik, Elmehdi Faouzi, Miguel Mendoza, Besir Rogaqi und Burak Yigit von Anfang an ran. Der erwünschte Effekt blieb aber aus. Der TBU verlor beim VfL Oldenburg mit 0:2 (0:1).

Das Problem war auch, dass Muzzicatos Plan nicht aufging. „Wir wollten eigentlich tiefer stehen, doch Oldenburg war sehr passiv, hat die Räume eng gemacht und dadurch ist kein Spielfluss entstanden“, schilderte Uphusens Coach. Der VfL habe nur auf Fehler gewartet und der TBU kam dem nach. In Minute 30 wollte Uschpol den Ball zurück zu Keeper Christian Ahlers-Ceglarek spielen, tat dies jedoch blind. Die Folge: Janek De-Buhr sprintete dazwischen, umkurvte Ahlers-Ceglarek und schob zum 1:0 ein. „Es ist traurig, dass wir dem Gegner so ein 1:0 schenken“, haderte Muzzicato. Damit nicht genug, nach der Pause machte der TBU so weiter. Bereits in Halbzeit eins hatten Muzzicato und sein Co-Trainer Sven Apostel erkannt, dass die Standards von Oldenburgs Rami Kanjo stets gefährlich sind. Entsprechend warnte sie, keine unnötigen Fouls in Strafraumnähe zu begehen. In Minute 49 war dies aber der Fall, obwohl der TBU eine 3:1-Überzahl in dem Zweikampf hatte. Die Konsequenz: Der Freistoß segelte an den zweiten Pfosten, wo ihn Marten-Heiko Schmidt zum 2:0 verwertete. „Das war exemplarisch. Die Jungs sind bemüht, aber der Kopf lässt sie manchmal die falschen Entscheidungen treffen.“

Viel mehr Gefahr habe der VfL nicht ausgestrahlt, denn die Arbeit gegen den Ball lobte Muzzicato. Die Arbeit mit dem Ball war aber erneut ein Problem. Zuvor hatte sich der TBU noch reichlich Chancen erspielt, diese aber nicht genutzt. Nun sind nicht mal mehr die Chancen gegeben. Lediglich zwei wurden vor der Halbzeit notiert, nach Standards vergab Mendoza aber beide. Der Befreiungsschlag blieb somit wieder aufgrund individueller Fehler aus. „Eigentlich dürfen wir uns diese Fehler nicht erlauben, den jungen Spielern müssen wir sie aber zugestehen“, befindet sich Muzzicato im Konflikt. Das betrifft auch die Aufstellung. „Ich weiß nicht, ob ich wieder sechs Veränderungen vornehme, aber ich muss eine Elf finden, die funktioniert.“