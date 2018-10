Fehlte zuletzt: Kevin Artmann. (Hake)

Oberliga Niedersachsen: Beim TB Uphusen ist derzeit etwas der Wurm drin. Die Mannschaft kommt nicht wirklich wieder in den Tritt nach dem starken Saisonauftakt und findet sich mittlerweile im Tabellenmittelfeld und lediglich zwei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt wieder. Der Coach weiß auch, woran das liegt und hat dafür mehrere Gründe ausgemacht. Zum einen mache der TBU den Gegner mit individuellen Fehlern immer wieder stark. Vor dem Spiel am Dienstagabend gegen den BV Cloppenburg warnt Muzzicato deshalb explizit davor, die gleichen Fehler erneut zu begehen: „Cloppenburg ist eine Mannschaft, die gerne lauert. Und sie wird auf unsere Fehler bauen. Zudem ist ihr Stürmer Derrick Ampofo wieder fit, der sehr schnell und trickreich ist.“

Punkt Nummer zwei ist der fehlende psychologische Effekt. Immer wieder stellt der TBU das bessere Team, erarbeitet sich Chancen, gerät aber in Rückstand. So geschehen auch wieder bei der Pleite am Sonnabend in Wolfenbüttel. „Es wäre verdammt wichtig für die Psyche, wenn wir mal in Führung gehen“, betont der Coach. Was dafür aber zumeist auch fehlt, betrifft gleichzeitig Punkt Nummer drei. Dem TBU fehlt ein Vollblutstürmer, „einer, der vorne aus unseren Chancen auch mal etwas macht“. Zwar steht ein Sebastian Kurkiewicz bei vier Saisontoren, doch Chancen zu weiteren sind da gewesen. Eine sei der Elfmeter gegen den MTV Wolfenbüttel gewesen. Youngster Ricardo Marafona da Costa schnappte sich den Ball und verschoss. „Ich hätte mir gewünscht, dass in dieser Szene einer der Erfahrenen die Verantwortung übernimmt.“

Erfahrung ist das Stichwort für Punkt Nummer vier: Die Routiniers rufen nicht konstant ihr Leistungsvermögen ab. „Die Schwankungen betreffen auch die Erfahrenen. Ich weiß derzeit nicht, ob Spieler X an Tag X auch seine Leistung abrufen kann“, erzählt Muzzicato. Einer der Routiniers, der in dieser Saison ebenfalls durch schwankendes Niveau auffiel, ist Kevin Artmann. Der Zehner musste zuletzt verletzungsbedingt passen. „In manchen Situationen hat er uns gefehlt.“

Gegen Cloppenburg wird Kevin Artmann wohl wieder zur Verfügung stehen und Muzzicato wohl wieder auf ihn bauen. Und trotz der zuletzt negativeren Ergebnisse hält Uphusens Trainer weiterhin große Stücke von seinem Kader. „In puncto Qualität ist alles da, das wissen auch alle. Nur müssen wir die Fehler minimieren und konstanter werden.“

Der BVC könnte ein Gegner werden, bei dem der TBU neues Selbstvertrauen schöpfen kann. „Sie sind ähnlich wie wir nach gutem Beginn etwas eingebrochen.“ Derzeit befinden sich die Cloppenburger – zuletzt 0:3 gegen Atlas Delmenhorst – auf dem ersten Abstiegsrang.

Anpfiff: Dienstag um 19.30 Uhr in Cloppenburg