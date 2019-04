Sebastian Kmiec kehrt in den TBU-Kader zurück. (Michael Braunschädel)

Uphusen. Die Lage könnte für den TB Uphusen wesentlich besser aussehen. Denn das Team spielt in dieser Saison häufig gut, steht sich dann aber oftmals selbst im Wege. Die Elf von Fabrizio Muzzicato macht häufig den einen entscheidenden Fehler, durch den sie dann verlieren. Und aufgrund solcher Patzer findet sich der TBU in der Fußball-Oberliga derzeit nur auf dem 13. Platz wieder. Wieder einmal muss Uphusen den Abstieg aus dem niedersächsischen Oberhaus befürchten. Jetzt steht für Muzzicato und Co. eine sehr richtungsweisende Partie an. Uphusen tritt am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) beim Tabellenvorletzten VfL Oythe an.

Dass seine Mannschaft zuletzt leistungstechnisch zu überzeugen wusste, findet auch der Trainer. „Überspitzen sollte man das Ganze aber auch nicht. Es ist auch nicht so, dass wir überragend gespielt haben“, sagt Fabrizio Muzzicato. Wenn er in Oythe eine überragende Leistung seines Team geboten bekommt, hätte der Coach sicher nichts dagegen einzuwenden. Viel wichtiger ist dem Trainer aber ein anderer Aspekt, der im Fußball elementar wichtig ist: „Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Mit einem Sieg in Oythe würde sich unsere Situation ganz anders darstellen.“

Schlechte Erinnerungen

Allerdings ist der TB Uphusen gewarnt. Der VfL Oythe hat das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden. Gerne denkt Muzzicato an diese Partie nicht zurück: „Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns. Diesmal muss alles passen, wenn wir gewinnen wollen. Das gilt in der Oberliga für jedes Auswärtsspiel.“ Abzuwarten gilt es, mit welcher Taktik der Vorletzte gegen den TBU aufläuft. „Eigentlich müssen die Oythener auch etwas für das Spiel tun. Schließlich haben sie die Möglichkeit, den Rückstand auf uns zu verkürzen“, sagt Muizzicato. „Aber ich stelle mich dennoch darauf ein, dass wir viel Ballbesitz haben.“ Tritt dieser Fall ein, müsse seine Elf Geduld beweisen: „Wir müssen das Spiel nicht in den ersten fünf Minuten entscheiden.“

Zurück im Kader sind die zuletzt gesperrten Sebastian Kmiec und Philipp Rockahr.