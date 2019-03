Einer der potenziellen Kandidaten für Uphusens erste Elf gegen Angstgegner Wunstorf: Daniel Throl. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Das 0:4 des TB Uphusen gegen Spelle-Venhaus hat Spuren hinterlassen. Spuren, die Konsequenzen nach sich ziehen. „Nach diesem Spiel muss ich die Aufstellung überdenken“, betont Coach Fabrizio Muzzicato, der die Rotationsmaschinerie anwerfen wird. Sebastian Kmiec und Philipp-Bruno Rockahr stehen nach abgesessenen Gelbsperren wieder zur Verfügung. Berechtigte Hoffnungen dürfen sich auch die Spieler aus der zweiten Reihe machen. „Da stehen Jungs hinten dran, die wir immer vertrösten. Wir haben Montag allen in der Videoanalyse das Spelle-Spiel nochmals vor Augen geführt. Stammspieler hin oder her, manche werden es akzeptieren müssen, erst mal zuschauen zu müssen.“

Die potenziellen Nachrücker sind vielzählig: So seien Max Falldorf, Daniel Throl, Lars Janssen und auch Youness Buduar gute Kandidaten für die Startformation. Sie alle werden sich am Sonnabend im Spiel beim 1. FC Wunstorf aber nicht von Anfang an auf dem Feld befinden. „Ich kann und will jetzt auch keinen Radikalschnitt machen wegen des einen Spiels.“ Die exakte erste Elf hat Muzzicato für die Partie in Wunstorf noch nicht im Kopf, eine Umstellung ist aber gewiss. Nils Laabs wird nach seiner Roten Karte gegen Spelle drei Spiele zuschauen müssen. Sebastian Kurkiewicz sei die Alternative Nummer eins im Sturm. Zudem ist Kevin Artmann aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Bei all den negativen Eindrücken aus dem ersten Heimauftritt 2019, Muzzicato bleibt entspannt. „Keine Panik, ich sehe die Titanic noch nicht sinken.“ Wiedergutmachung ist nun das Ziel, doch Wunstorf ist quasi der Angstgegner der Arenkampkicker: Zwölf Duelle gab es, kein einziges Mal war der TBU siegreich.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Wunstorf