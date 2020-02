Mylene Diederichsmeier vom RV Aller-Weser landete beim Großen Preis auf Platz 20 und damit vor ihrer Schwester Julie Mynou. (FOTOS: Björn Hake)

Karin Martinsen – so heißt die strahlende Siegerin, die am Sonntagnachmittag den Großen Preis bei der Verdinale gewonnen hat. Es ist der sportlich hochkarätigste Wettbewerb bei diesem Traditionsevent und entsprechend groß war bei der Reiterin der Turniergemeinschaft Wohlde die Freude über den Triumph bei der Springprüfung Klasse S***. „Für mich ist das eine Ehre. Hier sind viele gute Reiter an den Start gegangen“, sagte die Schwedin.

Dabei sprach sie von einem überraschenden Sieg, nachdem es zunächst nicht so gut für sie ausgesehen hatte. „Nach der ersten Qualifikation hätte ich damit nicht gerechnet. Da gab es Schwierigkeiten.“ Im Stechen ließ sie dann aber ihre acht stärksten Kontrahenten mit einer Zeit von 34,16 Sekunden und ohne Fehler eindrucksvoll hinter sich. Einen Dank richtete sie deshalb natürlich auch an ihr Pferd Tailormade Chloé Star PS. „Ich habe ein außergewöhnliches Pferd, das immer weiterkämpft und nach und nach immer fokussierter war“, schilderte Gewinnerin Martinsen.

Neben ihr schafften es zudem drei weitere Reiter, im Stechen um den Sieg des Großen Preises den Parcour in der Verdener Niedersachsenhalle ohne Fehler zu absolvieren: Max Haunhorst (35,34 Sekunden, Reit und Fahrverein Hagen St. Martinus) mit Pferd Risohorse Carex, Michael Symmangk (35,76 Sekunden, Reit- und Fahrverein von Lützow Herford) mit Caillaux und Daniel Lahmann (36,97 Sekunden, RSC Handorf-Langenberg) mit Valentin. Die Reiter aus der Region schafften es jedoch nicht, sich für das Stechen zu qualifizieren: Das beste Ergebnis gelang Alexa Stais von der Sportförderung Löwen Classics. Die Springreiterin, die vom Morsumer Hilmar Meyer trainiert wird, schaffte es mit ihrem Pferd Bjerglunds Cuba auf Rang 17 von 33. Mehr verhinderte eine Berührung mit einem der 1,55 Meter hohen Hindernisse. Jeweils einen Fehler machten auch die Diederichsmeier-Schwestern, die für den Reitverein Aller-Weser antraten. Aufgrund einer besseren Zeit landete Mylene mit ihrem Pferd GK Let´s Go auf Rang 20 und schnitt damit einen Platz besser als ihre jüngere Schwester Julie Mynou mit Pferd Montaniaab. Und für Mylene Diederichsmeier wäre noch mehr drin gewesen, so war der Patzer zu Beginn durchaus vermeidbar. „Das war ein Flüchtigkeitsfehler am Anfang, weil die Konzentration mehr auf die Distanz gerichtet war. Das passiert auch mal“, beschrieb die 42-Jährige. Dennoch seien ihre Erwartungen erfüllt worden. „Ich bin ganz zufrieden. Mein Pferd hat einen großen und langsamen Galopp. Die engen Distanzen bei dem Parcour sind uns nicht entgegengekommen.“ Schlechter lief es für einen Vereinskollegen der Diederichsmeier-Schwestern. Stephan Dubsky vom Reitverein Aller-Weser und sein Pferd Palm Beach gaben auf.

„Ein gelungenes Turnier“

Grundsätzlich freute sich Mylene Diederichsmeier, bei der Verdinale mit dabei gewesen zu sein. „Dieses Jahr ist alles gut geglückt. Es war ein gelungenes Turnier mit einer Menge an Zuschauern.“ Das ist auch das Feedback, das Sarah Tietjen erhalten hat. „Die Atmosphäre war sehr entspannt, unter den Reitern herrschte eine fröhliche Stimmung“, erzählte die 24 Jahre alte Pressesprecherin der Verdinale und führte weiter aus: „Ihnen haben die Bedingungen gefallen: Wie die Pferde in den Ställen übernachten konnten und die Qualität der Böden, auf denen geritten wurde.“ Der Veranstalter war außerdem sehr glücklich über das Interesse, das während des gesamten Events von Donnerstag bis Sonntag von den Besuchern geäußert worden ist.

Einmal, sagte Tietjen, sei die Halle bei der 45. Verdinale mit knapp 2000 Menschen sogar fast ausverkauft gewesen. Sie alle wollten den Showwettbewerb der Reitvereine am Freitag sehen. Wirklich wunderte das Tietjen aber nicht. „Die Vereine sind sehr kreativ in ihren detaillierten Schaubildern, die alle Facetten des Reitsports zeigen. Dabei geht es mal rasant, mal langsam, bunt, variabel zur Sache. Das packt die Zuschauer und zieht sie in ihren Bann“, berichtete die Pressesprecherin. Angesichts des großen Interesses war es vor vier Jahren die richtige Entscheidung des Organisationsteams, der Verdinale einen größeren Showcharakter zu geben.

Beim Großen Preis gab Stephan Dubsky auf Palm Beach auf. (Björn Hake)

Neben dem Großen Preis am Sonntag und dem Showwettbewerb am Freitag hatte die Verdinale aber noch mehr zu bieten. Beispielsweise eine Hengstpräsentation des Landgestüts Celle, die am Sonntag nach dem Großen Preis stattfand. Als schöne Geschichte bezeichnete Tietjen aber auch das Teamspringen, indem mehrere regionale Vereine gegeneinander antraten. „Jeder Verein stellt eine Mannschaft mit zwei Reitern und ihnen wird jeweils ein Profi zugelost. Er trainiert die Amateure während des Wettbewerbes und sein Coaching bietet einen großen Lerneffekt.“ Erster wurde der Verdener Schleppjagd Reitverein vor dem RFV Wechold-Martfeld und dem RC Hagen-Grinden.

Aber wie auch Tietjen bekräftigte, sei natürlich der Große Preis am Sonntag in sportlicher Hinsicht der niveauvollste Wettbewerb bei der Verdinale gewesen. „Die Qualität ist sehr hoch. Die Reiter kommen größtenteils aus Norddeutschland“, meinte Tietjen, die seit über fünf Jahren zum Organisationsteam der Verdinale gehört. Wenngleich sich die lokalen Reitsportler dort nicht ganz vorne positionieren konnten, erzielten sie in anderen Wettbewerben gute Ergebnisse. Dazu zählen unter anderem zwei erste Plätze von Alexa Stais mit Pferd Steenken: Zusammen gewannen sie zwei Springprüfungen der Klasse M**. Im Dressurreiten, das es ebenfalls bei der Verdinale gab, machte Maja Schnakenberg positiv auf sich aufmerksam. Bei der Dressurprüfung Klasse M** holte sie sich mit ihrem Pferd Nymphenburgs Disco Fox den dritten Platz.

Generell sei die Verdinale ein tolles Event für die Region. „Für den Standort Verden ist das Turnier wichtig. So können die Reiter hier ihren Reitsport ausüben“, sagte Tietjen. Um die Attraktivität der mehrtägigen Veranstaltung hochzuhalten, ziele das Organisationsteam jährlich auf Verbesserungen ab.