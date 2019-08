Anton Strodthoff schoss Oytens einzigen Treffer. (Björn Hake)

Oyten. Axel Sammrey war doch arg verwundert: Der von ihm trainierte TV Oyten legte am Freitagabend im Heimspiel gegen den SV Ippensen einen richtig guten Start hin. Schnell ging der Fußball-Bezirksligist in seinem zweiten Heimspiel in Führung. Doch als dem SVI der Ausgleich gelang, lief bei der Sammrey-Elf nichts mehr zusammen, was den Coach dann doch ins Grübeln brachte. Am Ende reichte es für den TVO nicht einmal für ein Unentschieden. Ippensen gewann mit 2:1 (2:1) in Oyten.

„Alles lief richtig gut für uns. Doch mit dem Gegentor geht uns vollkommen die Stabilität verloren. Das war schon gravierend“, meinte Sammrey. Besser hätte die Partie für den TVO wahrlich nicht starten können: In der vierten Minute schoss Anton Strodthoff das 1:0. Zehn Minuten später markierte Steffen Klindworth den Ausgleich und brachte Oyten somit ins Wanken. Noch vor der Pause schoss Klindworth den Führungstreffer für den SVI.

Nach dem Seitenwechsel habe sich seine Elf wieder berappelt, schilderte Sammrey: „Da hatten wir das Spiel im Griff. Alle Spieler waren bemüht. Aber uns haben dann doch die Mittel gegen die gute Verteidigung des Gegners gefehlt, um wirkliche Torgefahr zu entwickeln. Wir haben durch zwei Unachtsamkeiten verloren.“