Endlich wieder ein richtiges Spiel: Langwedels Ole Richter (links) und Brunsbrocks Robert Decani kämpfen um den Ball. (Björn Hake)

50 Zuschauer hätte der TSV Brunsbrock zu seinem ersten Freundschaftsspiel nach der Corona-Pause empfangen dürfen, doch der Verein ging lieber auf Nummer sicher. Nur eine Handvoll Gäste tummelten sich an der Köhlenförde, als die Kicker die Zweitvertretung des FSV Langwedel-Völkersen empfingen und am Ende klar mit 5:0 gewannen.

Als Moritz Hestermann nach der Halbzeit – gespielt wurden zweimal 40 Minuten – als Zuschauer am Spielfeldrand entlangschlenderte, applaudierte ihm die siebenköpfige Fankurve für seine Leistung und den Treffer zum 1:0 in der vierten Minute. Nach einer Hereingabe Mathis Tietjes verpasste Juri Hestermann im Duell mit FSV-Keeper Danny Becker das Tor, eröffnete damit jedoch seinem Bruder die Gelegenheit.

Eigentlich sei er gar nicht der Typ, der die Tore schieße, gab sich der Schütze bescheiden. Das schmälerte jedoch nicht die Freude am Auftritt, auch wenn er in der zweiten Halbzeit wegen eines Schlags auf sein Knie aussetzen musste: „Es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen und gegen eine andere Mannschaft zu spielen.“

Hestermann machte keinen Hehl daraus, wie sich die vergangenen Monate für die Fußballer anfühlten. „Es war eine scheiß Zeit“, sprach er wohl auch vielen anderen aus der Seele. Gleichzeitig betonte er, dass er die Vorsichtsmaßnahmen mittrage, so etwas wie das Coronavirus sei schließlich noch nicht da gewesen. Gleichwohl zeigte sich der Torschütze erleichtert, wieder mit seinen Freunden dem gemeinsamen Hobby nachzugehen.

Freude über die Spielpraxis

Dem Ergebnis nach – und zeitweise auch dem Auftritt zu urteilen – geriet der Nachbar aus Langwedel ziemlich unter die Räder. Trainer Sascha Lindhorst nahm die Gegentreffer jedoch gelassen. „Ich habe mich tierisch gefreut, dass wir wieder spielen dürfen“, sagte er nach Abpfiff. Angesichts des schwül-warmen Wetters sei ihm klar gewesen, dass die Kräfte beider Mannschaften selbst für 80 Spielminuten plus Trinkpause noch nicht reichen würden. Dennoch seien die Unterschiede bei der Vorbereitung sichtbar geworden: „Viele Jungs haben die Kondition schleifen lassen.“

Durch das lange Kleingruppen-Training habe seinem Team die Frische gefehlt, bilanzierte Lindhorst. Spielformen hätten dadurch kaum geübt werden können, was sich vor allem in den eigenen Offensivaktionen bemerkbar machte. Auch über die rechte Abwehrseite ließen die FSV-Akteure dem Gegner immer wieder zu viele Räume.

Langwedels Trainer Sascha Lindhorst freute sich, dass wieder gekickt werden darf. (Björn Hake)

Lindhorst wollte diese Mängel nach der kurzen Vorbereitungszeit jedoch nicht als Kritik verstanden wissen. Viel mehr schwärmte er von der Disziplin seiner Schützlinge in den vergangenen Wochen seit Trainingsbeginn. Nur deshalb sei das Freundschaftsspiel jetzt möglich gewesen: „Ich wollte die Mannschaft dafür belohnen, dass sie sich so gut an die Regeln gehalten haben.“ In einer Zeit unter schwierigen Bedingungen hätten sie sich dadurch wieder Normalität erarbeitet. Trotz der Einschränkungen habe er immer eine hohe Trainingsbeteiligung verzeichnet: „Das ist bemerkenswert.“

Mit Jannis Ehrenberg bot Lindhorst dabei einem Eigengewächs aus der U19 die Möglichkeit, sich im Herrenbereich zu präsentieren. „Es freut mich, Spieler aus den eigenen Reihen für die zweite Mannschaft zu gewinnen“, sagte der Trainer. Das zeige, dass auch die Reserve in der Kreisliga Entwicklungschancen biete, sich für weitere Aufgaben innerhalb des Vereins zu beweisen.

Trotz der Dominanz des Gegners, dem Lindhorst für die kommende Spielzeit großes Potenzial bescheinigte, hatten auch die Gäste sehenswerte Momente. Ungeachtet der fünf Gegentreffer zeichnete sich etwa Keeper Becker kurz nach dem Seitenwechsel aus, als er zunächst einen Versuch gegen das Lattenkreuz lenkte und im unmittelbaren Anschluss drei weitere Schüsse am Boden liegend noch abwehrte. „Geiler Keeper!“, zollte auch TSV-Trainer Henning Meyer dem Torhüter seinen Respekt. Da stand es allerdings auch schon 3:0 für seine Mannschaft.

Der bescheinigte Meyer derweil trotz der langen Pause und der kurzen Vorbereitung ein gelungenes erstes Spiel. "Taktisch war das sehr gut, wir hatten viele Chancen", sagte er und ergänzte: "Das waren vier Tore zu wenig. Gerade mit dem Spielaufbau und der Defensivleistung zeigte er sich zufrieden, immer wieder überrumpelten seine Mannen die unsortierte Langwedeler Defensive mit Passstafetten.

Im Vordergrund stand auch für den Brunsbrocker Übungsleiter, überhaupt wieder Spielpraxis zu sammeln. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder Fußball spielen können“, sagte er. Das sei auch wichtig für die Spieler, die nun aus der A-Jugend kommen und sich bereits gut ins Mannschaftsgefüge integriert hätten. „Super, dass so ein schönes Spiel bei rauskommt“, fand Meyer.