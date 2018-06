Eine Saison lang stand Dariusz Sztorc beim FSV Langwedel-Völkersen als Coach an der Seitenlinie. (Marvin Ibo Güngör)

Langwedel. Bereits vor dem finalen Spieltag der Saison 2017/2018 hatte Dariusz Sztorc im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass er auch in der kommenden Serie die Bezirksliga-Fußballer des FSV Langwedel-Völkersen trainieren würde. Doch nun kommt es doch komplett anders: Sztorc ist ab sofort nicht mehr für das Team vom Burgbad verantwortlichen. Die Trennung bestätigten Sztorc selbst und FSV-Vorsitzender Rolf Korb. Nur eine Saison war der Übungsleiter in Langwedel tätig.

„Ursprünglich wollten wir gerne mit Dariusz Sztorc weitermachen“, sagt Rolf Korb. „Die Gespräche mit der Mannschaft im Winter haben auch noch sehr positiv geklungen. Leider hat sich das Ganze dann doch zum Negativen entwickelt.“ Der Vorsitzende des Klubs erklärte, dass die Mannschaft nicht mehr zufrieden mit ihrem Trainer gewesen sei. Bereits in der vergangenen Woche habe man sich zusammengesetzt und über die Zukunft gesprochen, berichtet Dariusz Sztorc: „Am Mittwoch haben wir uns dann auf die Trennung geeinigt. Wir waren da einer Meinung, wenn es zwischen Trainer und Team knistert.“ Auch wenn eine gewisse Unzufriedenheit geherrscht habe, gehe man nicht im Streit auseinander, meinte der nun Ex-Coach des FSV Langwedel-Völkersen.

Der Winter bereitet Probleme

Es waren mehrere Umstände, die dazu geführt hätten, dass die Chemie zwischen den Spielern und dem Coach nicht mehr zu 100 Prozent stimmte. Ein Grund sei die schwierige Situation im Winter gewesen, erklären Sztorc und Korb unisono. „Als Trainer kam ich mir zum Teil überflüssig vor. Im Winter waren die Plätze so schlecht, dass wir nicht trainieren konnten. Als die Saison dann weiterlief, hatten wir so viele Spiele, dass wir überhaupt keine Zeit zum Trainieren hatten. Es war eine harte und extreme Saison.“

Rolf Korb erklärte ebenfalls, dass sich die Stimmung aufgrund der schwierigen Trainingsgestaltung zunehmend verschlechtert habe. „Hinzu kam noch, dass durch die Situation im Abstiegskampf die Nerven schon mal blank lagen. Am Ende war keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit gegeben. Das müssen wir alle akzeptieren“, sagt der Vereinsboss. „So würde es keinen Sinn machen, gemeinsam weiterzumachen. Ich muss aber auch sagen, dass ich Dariusz weiterhin sehr schätze.“

Und dies auch, weil der Coach mit dem FSV Langwedel-Völkersen den Klassenerhalt in der Bezirksliga Lüneburg 3 schaffte. „Das ist vor allem der Verdienst der Mannschaft“, meint Sztorc. Obwohl er sich bereits auf ein zweites Jahr eingestellt hatte, könne er mit der jetzigen Entwicklung leben. Allerdings ist es nicht nur der Trainer, der die Burgbadkicker verlässt.

Wie berichtet haben sich Daniel Throl (TB Uphusen), Jan-Ole Ernst und Jakob Glaser (beide TSV Etelsen) neue Vereine gesucht. Ein komplettes Auseinanderbrechen der Mannschaft werde es aber dennoch nicht geben, versichert Rolf Korb. „Wir haben bereits von 18 Spielern die Zusage für die neue Saison“, sagt er. „Man muss also nicht befürchten, dass nun alles in sich zusammenbricht. Unser Ziel ist es, dass wir mit einem 20 bis 22 Mann umfassenden Kader in die Saison starten.“

Für diesen Kader muss nun noch ein neuer Coach gefunden werden. „Gespräche werden jetzt geführt. Vielleicht können wir nach diesem Wochenende schon einen Nachfolger vorstellen“, so Rolf Korbs Hoffnung.