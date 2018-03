Maike Grünhagen erzielte einen Treffer selbst und bereitete einen vor. (Strangmann)

Für die Fußballerinnen des TSV Bassen ist es am Wochenende in der Tabelle der Bezirksliga steil nach oben gegangen. Aufgrund des 2:0 (1:0)-Erfolgs im Kreisderby beim SV Holtebüttel und der Ausfälle der anderen angesetzten Begegnungen kletterte das Team von Bastian Okrongli mit nunmehr 16 Punkten aus zehn Spielen auf Rang vier und hat lediglich noch zwei Zähler Rückstand auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Von einem direkten Wiederaufstieg will beim TSV Bassen aber noch niemand etwas wissen. „Wir haben zu unserem Rückrundenstart drei wichtige Punkte eingefahren, mehr nicht“, sagte Bassens Frauenfußball-Koordinator und Pressesprecher Uwe Norden, der die gute Defensivleistung seines Teams lobte. Auf dem holprigen Platz boten beide Teams letztlich nur biedere Hausmannskost, sodass SVH-Coach Marco Hamacher von einem schwachen Spiel bei schwierigen Bodenverhältnissen sprach und einräumte, dass der TSV Bassen wegen seiner größeren Effizienz gewann. Nach dem hohen 4:0-Sieg der Holtebüttler im Hinspiel agierten beide Teams in der Anfangsphase zurückhaltend. Mit zunehmender Spielzeit fand die Elf von Okrongli besser zu ihrem Rhythmus und kam nach 20 Minuten zum Führungstor. Den Treffer markierte Maike Grünhagen im Anschluss eines indirekten Freistoßes aus neun Metern. „Das Tor war schon sehenswert“, strahlte Norden. Das Leder flog zunächst an die Unterkante der Latte und dann hinter die Torlinie. Kurz darauf besaß Christina Finke die Chance zum 2:0, scheiterte aber aus Nahdistanz an Holtebüttels Torfrau.

Nach der Pause besaß der SVH zunächst mehr vom Spiel, ohne sich dabei eine zwingende Chance zu erarbeiten. Die besseren Tormöglichkeiten blieben den Gästen vorbehalten. Lena Troschka nutzte eine davon nach einer Flanke von Maike Grünhagen für den Treffer zum 2:0 (65.) und führte damit die Grün-Roten auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Abpfiff besaß die Mannschaft von Hamacher ihre größte Tormöglichkeit, als der Ball gegen den Pfosten knallte.