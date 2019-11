War für das zwischenzeitliche 1:1 in Lüneburg verantwortlich: Verdens Richard Sikut. (Björn Hake)

Lüneburg. Ein unzufriedener Frank Neubarth hat sich am späten Sonntagnachmittag auf den Rückweg aus Lüneburg gemacht. Für die Laune des Coaches des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 waren das Resultat und der Auftritt seiner Mannschaft beim VfL Lüneburg verantwortlich. Die Domstädter blieben auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und unterlagen mit 1:3 (0:1).

Warum der FCV am Ende als Verlierer den Platz verließ, konnte Frank Neubarth bestens erklären. Warum es jedoch dazu kam, das ging nicht in den Kopf des Ex-Profis. Die Verdener kamen bestens in die zweite Halbzeit, präsentierten sich aggressiv in den Zweikämpfen und läuferisch stark. Die Belohnung dieses Aufwandes wurde zunächst laut Neubarth unberechtigterweise vom Schiedsrichter verwehrt. Kurz nach Wiederanpfiff pfiff der Unparteiische einen Handelfmeter für die Gäste nicht. „Das war ein ganz klarer“, monierte Neubarth. Wenig später durfte er dann aber doch ein Tor seiner Truppe notieren: Richard Sikut hatte das 1:1 erzielt (55.). Doch das brachte keine Sicherheit, das Gegenteil war der Fall. „Ich habe keine Ahnung warum, aber danach spielen wir wieder zu fahrlässig und nachlässig.“

Die Quittung folgte schnell: Der VfL stellte binnen vier Minuten auf 3:1. In Minute 75 war Hauke Hübscher zur Stelle. „Das hat der Mannschaft merklich einen mitgegeben“, betonte Neuabrth. In Minute 79 traf dann Oliver Gierke mit einem abgefälschten Schuss. „Das passt zurzeit auch bei uns ins Bild“, haderte Neubarth. Diese Phase war mit der gesamten ersten Hälfte zu vergleichen. Der FCV kam überhaupt nicht in die Partie und geriet auch folgerichtig in Rückstand, für den Lüneburgs Sebastian Martin in der 20. Minute zuständig gewesen war. „Die erste Halbzeit war einfach schlecht. Wir waren im Läuferischen und auch in den Zweikämpfen unterlegen“, schilderte Neubarth.