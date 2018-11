Nur nicht wieder verzweifeln: Philipp-Bruno Rockahr und der TBU wollen gegen Hagen/Uthlede den zweiten Sieg in Folge. (Björn Hake)

Achim. Die Freude nach Siegen ist immer groß, in jeder Sportart, so auch im Fußball. Doch innerhalb einer Saison bedeutet so ein einzelner Sieg nicht sonderlich viel. Daher lautet eines der Lieblingswörter der Trainer: nachlegen. Denn nur, wer einen Sieg im folgenden Spiel bestätigt, kann davon zehren. Und genau dieses Lieblingswort bemüht nun auch Fabrizio Muzzicato wieder. Er benutzt es im Bezug auf die Oberliga-Partie seines TB Uphusen am Sonnabend beim FC Hagen/Uthlede (Anpfiff um 18 Uhr). Denn dort will der TBU nach dem 4:1-Sieg vom Dienstag beim BV Cloppenburg nachlegen.

„Jetzt sind wir an der Reihe nachzulegen“, betont ein zuversichtlicher Fabrizio Muzzicato. „Wir müssen anknüpfen, und nicht nur an die Leistung, sondern auch an das Ergebnis.“ Denn oftmals war Muzzicato in spielerischer Hinsicht mit seinen Mannen zufrieden, doch das dazugehörige Resultat stimmte nicht. Zuletzt war dies der Fall beim 1:2 in Wolfenbüttel. Davor setzte es eine verdiente Niederlage gegen Oythe.

Auffällig dabei ist, dass dies zwei Aufsteiger waren, die vermeintlich leichteren. Nun folgen die vermeintlich schwierigeren. Zunächst heißt der Gegner FC Hagen/Uthlede, eine Woche später Spitzenreiter HSC Hannover. „Es darf ja nicht sein, dass wir gegen vier Aufsteiger spielen und dabei null Punkte holen. Auch wenn der HSC natürlich kein normaler Aufsteiger ist. Doch egal, in beiden Partien muss der Sieg das Ziel sein“, stellt Muzzicato klar.

Die Festung an der Blumenstraße

Einfach wird das keinesfalls, denn die Uphuser wollen das schaffen, was seit anderthalb Jahren keine Mannschaft mehr geschafft hat: in Hagen im Bremischen an der Blumenstraße gewinnen. Nicht umsonst wird die Heimspielstätte des FC auch „Festung an der Blumenstraße“ genannt. „Das in der Landesliga zu schaffen, ist das eine, dass sie das aber auch in der Oberliga fortführen konnten, sagt schon einiges über sie aus“, ist der Respekt Muzzicatos groß vor dieser Zahl von anderthalb Jahren. Groß ist auch die Zahl der Zuschauer an der Blumenstraße. „430 Zuschauer oder so ist das Schlechteste aus dieser Saison, im Schnitt haben wir knapp über 600“, berichtet FC-Coach Carsten Werde freudig.

Es ist das Duell zweier Teams, die sich in der Tabelle ganz nahe sind. Der TBU rangiert derzeit mit 19 Zählern auf Platz fünf. Zwei Positionen dahinter folgt Hagen/Uthlede mit demselben Zählerstand. Doch in puncto Kaderpolitik ist es ein Duell der Gegensätze. Beim FC herrscht das, was der TBU hofft, bereits erreicht zu haben oder zumindest auf dem Weg dorthin zu sein: Kontinuität. Der Kern der Grün-Weißen ist seit Jahren zusammen. Daher spricht auch jeder, wenn er über den FC spricht, von einem Kollektiv, einer eingeschworenen Truppe.

Die befindet sich derzeit in ihrer ersten kleinen Krise. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen – so liest sich die Statistik der vergangenen vier Partien. Zwar stimmte jeweils die Leistung, von einer reinen Ergebniskrise will Hagens Trainer aber nichts wissen: „Davon bin ich kein Freund. Wenn man nicht gewinnt, dann fehlt auch etwas. Fußball ist ein ehrlicher Sport. Ich denke immer, man muss sich die entscheidenden Situationen auch erarbeiten.“ Das fehle seinem Team derzeit, Sorgen mache er sich aber nicht um seine Spieler. „Sie gehen großartig mit der Situation um, sind sehr reflektiert. Wir waren uns im Klaren darüber, dass dieser Moment kommen würde. Nun gilt es, daraus noch stärker wieder hervorzugehen.“ Am liebsten aus Carsten Werdes Sicht natürlich schon am Sonnabend.

Aber der Coach weiß auch, welch eine Truppe da anreist. „Der TB Uphusen hat eine toll zusammengestellte, spielerisch starke Truppe mit einer guten Struktur – viele Erfahrene und gute Talente.“ Eines dieser Talente hätte Werde auch gerne in Grün-Weiß auflaufen sehen: Ricardo Marafona da Costa. Nun trägt der Mittelfeldakteur aber die blaue Arbeitskleidung der Arenkampkicker. Und das wohl auch von Anfang an am Sonnabend. Denn Muzzicato sieht keinen Grund, die Aufstellung vom Cloppenburg-Spiel zu verändern. Bleibt nur die Frage, ob diese Elf es schafft, ihren Erfolg zu bestätigen. Denn es darf nicht vergessen werden: Nachlegen heißt das Zauberwort.