Oytens Linkshänder Bjarne Niemeyer (am Ball) liebäugelt mit einem Wechsel zur HSG Nienburg. (Sebi Berens)

Landkreis Verden. Durchschnaufen und sich erst einmal von den Strapazen einer langen Saison erholen: Für einige Handball-Nachwuchsteams war nach der Saison 2018/2019 daran nicht zu denken. Nur wer in der Oberliga oder Landesliga unter die Top vier gekommen war, der hatte in der neuen Spielzeit in den Altersklassen der A, B und C-Jugend einen Startplatz in einer den Leistungsklassen der Verbände Bremen und Niedersachsen sicher. Für alle anderen Mannschaften ging es in die Relegation. Nachdem nun auch die letzten Plätze vergeben worden sind, steht fest: Der Landkreis Verden wird in der kommenden Saison mit 13 Mannschaften höherklassig vertreten sein. Das Gros stellen die HSG Verden-Aller und der TV Oyten. Beide Vereine tauchen jeweils fünfmal in den Ober- und Landesligen auf. Je eine Vertretung schicken der TSV Daverden, die SG Achim/Baden sowie Jugendhandball MoIn Wesermarsch ins Rennen.

Nachdem die Gegner in der Bundesliga-Qualifikation für den TV Oyten zu schwer gewesen sind, hat sich der „Vampires“-Nachwuchs einen Startplatz in der Oberliga-Vorrunde gesichert. Mit welchem Kader der TVO dort mit seinem Trainer Marc Winter unterwegs sein wird, steht noch nicht ganz fest. „Einige unserer Spieler hätten für die Bundesliga einen großen Aufwand betrieben, Oberliga können sie aber auch in ihren Heimatvereinen spielen“, erläutert der 52-jährige Lehrer aus Bremen. So hat Torwart Dimo Möller bereits seine Rückkehr zur HSG Heidmark verkündet (wir berichteten). Mit einem Wechsel zur HSG Nienburg liebäugelt der Linkshänder Bjarne Niemeyer, Mittelmann Niko Korda liegt ein Angebot vom Bundesligisten HSV Hamburg vor. „Sollten Lücken im Kader entstehen“, sagt Winter, „werden Akteure aus der starken B-Jugend ihre Chance bekommen.“ Zwei weitere Teams werden bei den A-Junioren in der Landesliga starten: Während die HSG Verden-Aller durch die gute Platzierung aus der Vorsaison einen Platz sicher hatte, hat die SG Achim/Baden den Aufstieg in der ersten Qualifikationsrunde perfekt gemacht.

Eine Premiere gibt es bei der männlichen Jugend B: Dort schicken der TV Oyten und die SG Achim/Baden erstmals eine gemeinsame Truppe an den Start. In einer anspruchsvollen Relegationsgruppe schaffte das Kooperationsteam nach einer kurzen Kennenlernphase gleich in Runde eins den Sprung in die Vorrunde zur Oberliga. Unter den besten 18 Mannschaften wird auch die HSG Verden-Aller vertreten sein – und das ausschließlich mit Spielern aus dem jüngeren Jahrgang. Für den Nachwuchs aus der Kreisstadt findet die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre somit eine Fortsetzung. Ein Landkreis-Derby wird es in der Vorrunde aber nicht geben: Der TVO wurde in die Nordstaffel eingeteilt, Verden tritt hingegen in der Südgruppe an.

Einmal Oberliga, zweimal Landesliga – so liest sich die Verteilung der drei Mannschaften aus dem Kreis bei der männlichen Jugend C. In der Oberliga will die HSG Verden-Aller I an die Erfolge des starken Jahrgangs 2004 anknüpfen. Eine Liga darunter werden der TSV Daverden und die HSG Verden-Aller II unterwegs sein.

Bei der weiblichen Jugend taucht in der A- und B-Jugend nur der Name TV Oyten auf. Bei den A-Juniorinnen sitzt mit Sebastian Kohls weiterhin ein erfahrener Trainer auf der Bank. Die Oberliga-Vorrunde wird er mit einem jungen Kader angehen: Gleich sechs Spielerinnen könnten noch in der B-Jugend auflaufen. „Die A-Jugend war dünn besetzt, in der B-Jugend hätten wir aber zwei Teams melden können“, erläutert Kohls. Nach einigen Gesprächen, erklärt er, habe man zugunsten einer personell gut aufgestellten A-Jugend in der B-Jugend auf den Oberligaplatz verzichtet. Unterstützt wird Kohls von Nina Schnaars und Lisa Bormann-Rajes. Derweil startet die B-Jugend nun in der Landesliga. Nach dem Ausscheiden von Carsten Buschmann ist allerdings noch offen, unter welchem Trainer sie das macht. Buschmann konzentirert sich in der neuen Saison auf seine Aufgaben bei der SG LiGra, einer neuen Spielgemeinschaft aus den Vereinen TV Lilienthal und HV Grasberg.

HSG Verden-Aller, TV Oyten und JH MoIn Wesermarsch: Das sind die drei Vertreter aus dem Kreisgebiet in der Oberliga-Vorrunde bei der weiblichen C-Jugend. Während die Mädchen aus der Domstadt einen Platz sicher hatten, sind MoIn und Oyten in ihren Relegationsgruppen ohne Niederlage geblieben. Bei der weiblichen Jugend C beginnt die Saison bereits Ende August, alle anderen Ligen ziehen am ersten Wochenende im September nach. Mit der männlichen B-Jugend vom TSV Daverden und der männlichen Jugend C des TV Oyten befinden sich zwei Mannschaften noch in der Warteschleife. Beide stehen für die Landesliga auf dem ersten Nachrückerplatz.

Weitere Informationen

Männliche Jugend A:

Vorrunde Oberliga: TV Oyten

Landesliga: SG Achim/Baden, HSG Verden-Aller

Männliche Jugend B:

Vorrunde Oberliga: HSG Verden-Aller, TV Oyten

Männliche Jugend C:

Oberliga: HSG Verden-Aller

Landesliga: TSV Daverden, HSG Verden-Aller II

Weibliche Jugend A:

Vorrunde Oberliga: TV Oyten

Weibliche Jugend B:

Landesliga: TV Oyten

Weibliche Jugend C:

Vorrunde Oberliga:

HSG Verden-Aller, JH MoIn Wesermarsch, TV Oyten PRÜ