War angefressen nach der Pleite beim Vorletzten: Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Oythe. „Ich bin echt bedient“. Fabrizio Muzzicato war sauer am späten Sonntagnachmittag. Sein Team, der Fußball-Oberligist TB Uphusen, hatte erneut keine Punkte eingefahren und verlor erneut durch ein spätes wie auch unnötiges Gegentor mit 0:1 (0:0) beim Tabellenvorletzten VfL Oythe. Die Konsequenz: Die Arenkampkicker finden sich dadurch auf Rang 14 wieder, einem Abstiegsplatz.

„Du darfst einfach nicht mehr in so eine Situation kommen. Wenn du merkst, dass es nichts mehr mit den drei Punkten wird, dann musst du zumindest einen Punkt mitnehmen. Ein 0:0 in einem Oberliga-Auswärtsspiel ist nichts Schlechtes, auch wenn es gegen den Tabellenvorletzten geht. Doch wir fangen uns wieder so ein spätes Ding“, kritisierte Fabrizio Muzzicato. Der TBU war in der 88. Minute auf Balleroberung aus, statt auf Kompaktheit zu setzen und zumindest den einen Zähler zu sichern. Was passiert? Die Arenkampkicker rücken raus, ohne Zugriff auf den Gegner zu haben. Der VfL, der zuvor wenig fußballerische Ansätze präsentierte, spielt es dann geschickt und erzwingt eine Eins-gegen-eins-Situation im Sechzehner. Janke Jacobs setzt sich gegen Youness Buduar durch und schiebt an Keeper Christian Ahlers-Ceglarek vorbei zum 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.

„Das ist eine ähnliche Geschichte wie letzte Woche (0:1 gegen Northeim, das Gegentor fiel 15 Minuten vor Schluss, Anm. d. Red.). Wir müssen da den Kopf einschalten, was eine erfahrene Mannschaft wie unsere eigentlich tun sollte. Aber das heute war im Gegensatz zur letzten Woche ein richtiger Nackenschlag. Letzte Woche konnte man zumindest sagen, man hat ein gutes Spiel gegen den Tabellenzweiten gezeigt. Spielen wir so auch gegen die anderen Mannschaften, werden wir schon punkten. Aber das ist alles eben nur Theorie“, haderte Uphusens Coach auch mit der Spielweise.

Die war nämlich ebenfalls keine gute. Der Coach berichtete davon, dass er gesehen habe, dass seine Mannschaft gewinnen wollte. Doch was fehlte, waren die Mittel dazu. Uphusen erarbeitete sich wenig zwingende Aktionen, ebenso Oythe. Mit Halbzeit eins war Muzzicato noch einverstanden, auch mit dem Beginn der zweiten Hälfte. Kurz nach dem Wiederanpfiff besaß Philipp-Bruno Rockahr die beste Gelegenheit für die Gäste. Im Sechzehner drehte er sich geschickt um seinen Gegenspieler, zog aber mit seinem schwächeren Linken ab. Entsprechend hatte Oythes Keeper noch die Chance zu parieren, was er auch tat (50.). „Danach kam aber gar nichts mehr“, schilderte Muzzicato.

Nun befindet sich der TBU erstmals in dieser Spielzeit auf einem Abstiegsplatz (Platz 13 ist keiner mehr, da Eintracht Braunschweig II am Saisonende aufgelöst wird). Und Braunschweig II heißt auch der nächste Gegner am Donnerstag. Es ist das erste von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen für Uphusen. Und Muzzicato weiß, was die Stunde geschlagen hat: „Der Druck nimmt weiter zu. Wir müssen irgendwie den Glauben und die Überzeugung wiederfinden.“