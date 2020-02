So einen Start hatte sie sich gewünscht: Nadine Husenbeth hat kürzlich an zwei Vorbereitungsturnieren teilgenommen und war mit ihrem Abschneiden überaus zufrieden. Die Dressurreiterin aus Sottrum startete in Schenefeld (Schleswig-Holstein) mit zwei Pferden. Auf Faviola schnappte sich Husenbeth den Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse S* (71,389 Prozentpunkte), auf Rang drei folgte sie selbst mit ihrem zweiten Pferd Duracell (68,452).

Zudem wurde Husenbeth mit Duracell in einer weiteren S*-Prüfung in Schenefeld Zweite (69.474). Bei einem Turnier in Osterholz hatte das Gespann zuvor einen Sieg feiern können. „Beide Pferde haben sich über das Training im Winter noch einmal deutlich verbessert und die sich toll entwickelt. Sie geben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl für die kommende Turniersaison“, freut sich Husenbeth.