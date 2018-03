Machte sein erstes Spiel nach Verletzungspause für die zweite Mannschaft der SG Achim/Baden: Jan Wolters (am Ball). (Hake)

Schwanewede. Die Handballer der SG Achim/Baden II haben mit einem Auswärtserfolg bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II die nächste Hürde auf dem Weg in die Verbandsliga Nordsee genommen. Mit dem 22:20 (11:9) hat Achims Zweitvertretung in der Landesliga-Tabelle den Drei-Punkte-Vorsprung auf den VfL Horneburg behauptet und gleichzeitig Revanche für die Hinspiel-Niederlage genommen.

Wie bereits beim SVGO Bremen musste SG-Coach Karsten Krone auch in Schwanewede auf Daniel Hoppe und Benjamin Janssens verzichten. Dafür tauchte Jan Wolters auf dem Spielformular auf. Für Wolters, der in dieser Saison für die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft aktiv ist, war es der erste Einsatz nach einer längeren Verletzungspause. Dreimal trug sich der ehemalige Morsumer in die Torschützenliste ein. Bester Werfer im Team der Gäste war Erik Schmidt, acht Tore erzielte der Kreisspieler. Mit einem Siebenmeter zum Endstand beseitigte Schmidt acht Sekunden vor Spielende letzte Zweifel am Erfolg. Zuvor war er beim Stand von 18:16 (53.) und 20:18 (58.) vom Strich gescheitert.

Im Hinspiel hatte Niklas Mechau zwölf Treffer für die Gastgeber erzielt. Beim zweiten Vergleich gestattete die Achimer Defensive dem aktuell besten Torschützen der Liga (131 Treffer) nur vier Tore. In Halbzeit eins lagen die Achimer nach dem 1:0 durch Erik Schmidt stets mit ein oder zwei Toren vorne. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, da stand es nach Treffern von Max Schirmacher und Schmidt 13:9 für den Tabellenzweiten. Mehr als bis auf zwei Tore kam die HSG im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr heran.