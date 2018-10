Wenn es im Spiel gegen die HSG Barnstof/Diepholz darauf ankam, hat SG-Routinier Florian Block-Osmers die Verantwortung übernommen. (Björn Hake)

Achim. Ein Trainer wird nicht nur an seinen Erfolgen gemessen, sondern auch an der Entwicklung seiner Mannschaft. In beiden Bereichen muss Tobias Naumann derzeit ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Der Coach der SG Achim/Baden feierte am Sonnabend mit seinem Team im dritten Heimspiel der Saison nicht nur Sieg Nummer drei – die HSG Barnstorf/Diepholz wurde mit 25:21 (14:13) bezwungen –, die Oberliga-Handballer von der Weser haben zudem ihrem Publikum gezeigt, dass sie in ihrem Reifeprozess die nächste Stufe erreicht haben.

Zwar führten die Gastgeber von Anfang an. Nach einem guten Start betrug Achims Vorsprung nach 17 Minuten drei Tore – 9:6. Doch die Diepholzer um ihren Trainer Dag Rieken ließen sich davon nicht beirren. Die Gäste bewiesen, dass sie trotz ihres Saisonstarts mit 2:8 Punkten zu den besseren Teams in der Oberliga Nordsee gehören. Sie ließen sich nicht abschütteln. Zur Pause war daher noch alles offen.

So gut die Achimer in der ersten Halbzeit in Tritt kamen, so schlecht taten sie dies in der zweite Hälfte. 36 Minuten waren gespielt, da lag die Naumann-Sieben plötzlich mit einem Tor hinten – 14:15. Es war der erste Rückstand für die SG. Hinzu kam dann noch, dass Noah Dreyer eine Zweiminutenstrafe bekam. Doch nun – in Unterzahl – zeigte sich, dass die SG Achim/Baden reifer geworden ist. Denn die Gastgeber machten aus dem 14:15 ein 20:15. „Da hat mein Team seine mentale Stärke gezeigt. Sie hat sich von dem Rückstand nicht umwerfen lassen“, sagte Tobias Naumann. „Wir hatten zuvor schon ein gutes Konzept. Daran haben wir festgehalten. Die Jungs sind nicht in Panik verfallen.“

Debüt für Max Borchert

Doch nicht nur die Reife des Teams ist größer geworden. Auch die Größe des Kaders. Denn seit dem vergangenen Wochenende besitzt Max Borchert ein Doppelspielrecht. Der Linkshänder, der für den TV Oyten in der Jugend-Bundesliga aufläuft, trainiert schon seit längerer Zeit bei der Naumann-Sieben und hat nun gegen Barnstorf sein Debüt im SG-Trikot gegeben. „Dass ich auch gleich so viel spiele, damit hätte ich im Vorfeld nicht gerechnet“, sagte der Rechtsaußen nach seinem ersten Oberliga-Einsatz. Borchert überzeugte. Drei Tore erzielte er und sorgte auf der rechten Außenbahn für viel Unruhe. „Max hat das gut gemacht. Wir sind froh, dass es mit dem Doppelspielrecht geklappt hat“, meinte Tobias Naumann.

Noch zufriedener war der Trainer aber damit, wie sich seine Spieler als Mannschaft präsentiert haben. „Jeder hat sich für den anderen zerrissen“, lobte der Trainer des Einsatzwillen seines Teams. Auch aus diesem Grund fand die SG Achim/Baden immer wieder eine Antwort, wenn die Gäste aus Diepholz daran arbeiteten, das Spiel spannender zu machen. Denn auch das 20:15 Mitte der zweiten Halbzeit sollte nicht die Entscheidung sein. Die Rieken-Sieben kämpfte sich noch einmal auf 18:20 heran.

Erneut behielten die Gastgeber die Ruhe. Vorne wurde wieder konsequenter abgeschlossen und in der Deckung aggressiv gearbeitet. Als dann Noah Dreyer vier Minuten vor Schluss zum 25:19 für die SG getroffen hatte, war die Begegnung entschieden. Rieken ließ seine Deckung in den Schlussminuten noch offensiv agieren, doch auch dieses Mittel sollte nicht mehr helfen.

„Es ist natürlich wichtig, dass wir zu Hause unsere Spiele gewinnen. Und auch in den Auswärtsspielen zeigen wir, dass wir mithalten können. Da steigt das Selbstvertrauen“, sagte Naumann, der sich nun auch die ersten Zähler in der Fremde wünscht.

Die nächste Gelegenheit, auswärts zu punkten, hat die SG Achim/Baden am Sonnabend. Und die Chancen für einen Erfolg stehen so schlecht nicht. Denn für die Naumann-Sieben geht es zum Tabellendrittletzten TSV Bremervörde.