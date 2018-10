In der Erfolgsspur: Fabio Bartolone (l.) und Ole Sagajewski. (Björn Hake)

Essen. Eine Woche nach ihrem ersten Sieg in der 2. Bundesliga Nord haben die Volleyballer des TV Baden erneut Geschichte geschrieben. Denn sie gewannen am Sonnabend beim VV Humann Essen mit 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 26:24). Es ist für die Badener der erste Auswärtssieg im Unterhaus. Ein weiterer Meilenstein in der Vereinshistorie ist vom TVB gesetzt worden. Mit diesem Erfolg hat die Mannschaft von Trainer Fabio Bartolone endgültig bewiesen, dass der anvisierte Klassenerhalt keinesfalls utopisch ist.

Dass die Reaktionen aus dem Badener Lager nach dem letzten Ballwechsel durchweg positiv ausfielen, ist nur die logische Konsequenz. „Wir haben nichts geschenkt bekommen. Aber dieser Sieg fühlt sich unheimlich gut“, sagte TVB-Teammanager Peter-Michael Sagajewski. Noch euphorischer klang Trainer Fabio Bartolone: „Das war fast das perfekte Spiel. Einfach geil. Für die Tabelle sind diese drei Punkte unheimlich wichtig. Unser Selbstvertrauen wird wieder größer.“

Zufrieden war der Coach vor allem mit den beiden ersten Sätzen. In diesen waren die Gäste die klar bessere Mannschaft. Dabei waren sie nur als Außenseiter in die Sporthalle Wolfskuhle angereist. Schließlich hatte der VV Humann Essen seine bisherigen drei Spiele allesamt gewonnen. Die Gastgeber kamen mit dem Spiel des TV Baden jedoch zunächst überhaupt nicht zurecht. Als das Bartolone-Team in Satz Nummer eins mit 17:12 in Führung lag, ließ sich bereits erahnen, dass dieser Durchgang an die Gäste geht. Beim 22:15 wurde dies noch deutlicher. Und wenig später war es dann auch so weit. Der TV Baden verwandelte seinen Satzball zum 25:16.

Der zweite Spielabschnitt sollte einen ähnlichen Verlauf nehmen. Wieder erspielten sich Bartolone und Co. einen Vorsprung (20:16) und ließen sich diesen nicht mehr nehmen. Mit dem 25:21 fiel der zweite Satzgewinn jedoch ein wenig knapper aus. Weil die Badener auf 2:0 stellten, war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass sie nicht mit leeren Händen nach Hause fahren würden. Ein Punkt war ihnen sicher.

Baden behält die Nerven

Die Essener gaben sich hingegen noch nicht auf. Sie wollten mit aller Macht ihre erste Saisonniederlage verhindern. „Im dritten Satz war der Gegner dann auch besser“, gab Bartolone offen zu. Mit 25:18 ging der dritte Durchgang deutlich an die Humänner. Der vierte Satz war dann nichts für schwache Nerven. Bis zum Ende blieb es spannend. Zunächst lagen die Badener mit 22:20 vorne. Der Matchgewinn war schon fast zum Greifen nahe. Doch Essen antwortete und hatte plötzlich einen Satzball (24:23). Dem TVB drohte der Tiebreak. Doch der Aufsteiger behielt die Nerven. Die Gäste machten drei Punkte in Folge und feierten im Anschluss ausgiebig ihren ersten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga.

„Entscheidend war, dass wir am Ende ein gutes Blockspiel gezeigt haben“, meinte Fabio Bartolone. „Dass wir in Essen gewinnen, damit haben wir niemals gerechnet.“ Die Medaille des wertvollsten Spielers (MVP) durfte in Essen erneut Ole Sagajewski in Empfang nehmen. Im fünften Spiel ist es für ihn bereits die fünfte Auszeichnung. „In Sachen MVP herrscht bei uns ein wenig Langeweile“, sagte Bartolone schmunzelnd. „Aber entscheidend war in Essen eh das Teamwork.“