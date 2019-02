Stefan Baum und sein TV Baden waren nach dem Spiel enttäuscht. (Björn Hake)

Drei Punkte waren das Ziel. Schlussendlich ist es keiner geworden: Der TV Baden hat am Sonnabend das Kellerduell der 2. Volleyball-Bundesliga beim USC Braunschweig mit 0:3 (30:32, 22:25, 23:25) verloren.

Bei den Gästen machte sich nach dem Match große Enttäuschung breit. Alle Badener wussten, dass der Weg zum anvisierten Klassenerhalt nun noch ein Stück länger geworden ist. Durch die Niederlage beträgt der Rückstand zu den Braunschweigern in der Tabelle nun drei Punkte. Dabei wäre die Schlappe zu vermeiden gewesen. Besonders den ersten Satz hatte das Team von TVB-Coach Fabio Bartolone scheinbar in der Tasche. Die Badener führten bereits mit 16:11. Und auch beim 23:20 deutete alles darauf hin, dass der erste Durchgang an die Gäste gehen würde - beim 24:22 hatte das Bartolone-Team sogar seine beiden ersten Satzbälle. Doch der USC kam noch einmal zurück (24:24).

Danach wurde es dramatisch. Beide Teams hatten ihre Satzbälle. Nach einer gefühlten Ewigkeit machte Braunschweig den Satzgewinn perfekt. Auch in den beiden folgenden Durchgängen waren die Gäste nicht das schlechtere Team. In den entscheidenden Phasen unterliefen aber Eigenfehler, die am Ende für die Niederlage verantwortlich waren.

„Am Ende hatten wir immer das gleiche Problem: Uns fehlte das letzte Quäntchen, um die Sätze zu gewinnen“, sagte Bartolone. Auf den TV Baden wartet jetzt am kommenden Sonntag das nächste Kellerduell. Mit dem VV Humann Essen ist in der Lahofhalle der zweite große Konkurrent im Abstiegskampf zu Gast.