Achim. „Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech hinzu.“ Abdu Nasraoglu zitiert den ehemaligen Bundesligaprofi Jürgen Wegmann und beschreibt mit diesem berühmten Zitat das Spiel seiner JSG Achim/Uesen in der U17-Landesliga gegen den MTV Treubund Lüneburg, das Nasraoglus Nachwuchsfußballer mit 0:1 (0:0) verloren haben.

Seinem Team habe über die gesamte Spielzeit das nötige Glück gefehlt sowie in beinahe jedem Zweikampf die entscheidenden Zentimeter. „Wir waren immer einen Schritt zu langsam in den Zweikämpfen. Dadurch haben wir das komplette Mittelfeld, was eigentlich unsere Stärke ist, abgegeben“, schilderte der Coach. Das Pech folgte dann in der 52. Minute: Ein Achimer Verteidiger spielte einen zu kurzen Rückpass auf seinen Keeper, Lüneburgs Mohammed Zeiour sprintete dazwischen und erzielte das Tor des Tages. „An diesem Tag waren wir nicht mehr in der Lage, das noch zu drehen“, gestand Nasraoglu.

Zudem gab der Trainer bekannt, dass er nach der Saison seinen Posten räumen wird. Er wird sich dem Erhalt der DFB-Elite-Jugend-Lizenz widmen. Sein Nachfolger sei bereits gefunden und werde in den kommenden Tagen präsentiert.