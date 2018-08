Herr Ehlers, die Handball-Bühne hat Sie wieder. Nach drei Jahren sind Sie auf die Trainerbank zurückgekehrt. Hat es wieder gejuckt?

Ingo Ehlers: Das kann man so sagen. Bei jeder Anfrage ein wenig mehr. Als der TSV Daverden sich gemeldet hat, brauchte ich nicht mehr lange zu überlegen. Von der Entfernung her ist das zunächst natürlich ein Traum. Es gab immer mal wieder Anfragen. Auf das große Gegurke von meinem Wohnort Blender beispielsweise nach Bremen hatte ich aber keine Lust.

Tatsächlich habe ich das nur aus der Presse. Ich wollte bewusst Abstand gewinnen. Nur von den Männern in Morsum habe ich mir einige wenige Spiele angesehen. Es standen andere Dinge im Fokus. Ich habe geheiratet, vor eineinhalb Jahren ist unsere Tochter zur Welt gekommen und außerdem haben wir ein Haus gebaut.

Auf jeden Fall. Ich wollte schon immer einmal sehen, wie der Trainer Ingo Ehlers bei einem anderen Verein funktioniert. Die Chance habe ich nun beim TSV Daverden und das quasi direkt vor der Haustür.

Aber ich bin da mit mir ihm Reinen. Ich habe von Beginn an gesagt, dass ich keine Gespräche mit ehemaligen Spielern des TSV Morsum führen werde. Bei Ole war das nicht anders. Als der Verein mich im März kontaktiert hat, standen die Offiziellen des TSV Daverden mit ihm längst in Kontakt.

Zunächst einmal ist die Leistungsbereitschaft eine ganz andere. Von zwölf Spielern waren noch nie weniger als zehn beim Training. Da macht das Arbeiten natürlich Spaß. Das war zu meinen Morsumer Zeiten nicht immer so. In Daverden haben alle Akteure richtig Lust auf die Saison, das spürt man in jeder Trainingseinheit.

Das ist ganz schwer. Wir haben aktuell nur einen Zwölfer-Kader zusammen, was mir schon ein wenig Sorgen bereitet. Wenn wir ganz vorne mitspielen wollen, dann darf nicht viel passieren. Zudem müssen wir im Abwehrbereich zulegen. Nach vorne ist die Truppe mit viel Power unterwegs. Aber hinten stimmen die Mechanismen noch nicht.

Wohl nicht. Ich werde jedenfalls keine Spieler anrufen, die bei anderen Vereinen zugesagt haben. Das entspricht nicht meiner Philosophie. Das überlasse ich anderen Vereinen. Wir werden eher auf eigene Kräfte zurückgreifen. So hat sich Ruben Zeidler mit seinen 36 Jahren bereit erklärt, noch ein Jahr dranzuhängen. Dass Ole Fastenau uns weiterhelfen kann, hat er bereits beim Autohaus-Cup in Sottrum bewiesen. Ole hat dort ein richtig gutes Turnier gespielt.

Zur Person

Ingo Ehlers (45)

ist nach einer dreijährigen Auszeit auf die Trainerbank zurückgekehrt, zuvor coachte er den TSV Morsum. Im März wurde bekannt gegeben, dass der Zollbeamte aus Blender beim TSV Daverden die Nachfolge von Thomas Panitz antreten wird. Panitz war in der Spielzeit 2017/2018 mit Daverden in der Landesliga Bremen auf Rang vier eingelaufen.