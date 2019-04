Oberliga Nordsee Männer: Passieren kann der SG Achim/Baden nichts mehr. Seit dem Heimsieg gegen den HC Bremen hat das Team von Trainer Tobias Naumann den Klassenerhalt endgültig eingetütet. Jetzt stehen für die Achimer noch zwei Spiele an. Die Saison ausklingen lassen möchte Naumann aber nicht: „Wir wollen unseren aktuellen Platz auf jeden Fall verteidigen“. Derzeit nimmt die SG den siebten Rang ein. Die vorletzte Aufgabe der Saison hat es für die Naumann-Sieben jedoch in sich. Denn es geht zum Tabellenzweiten ATSV Habenhausen. Chancenlos sieht Naumann sein Team in Bremen aber nicht. Bereits im Hinspiel hat die SG Achim/Baden bewiesen, dass sie mit dem Gewinner des DHB-Amateurpokals mithalten kann. Damals unterlagen Naumann und Co. lediglich mit einem Tor. „Die Niederlage war sehr ärgerlich“, erinnert sich Naumann.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Bremen