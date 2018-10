Michele Zysk wird den Achimern nicht zur Verfügung stehen. (Björn Hake)

Verbandspokal, 2. Runde Männer: TV Neerstedt gegen SG Achim/Baden – in der vergangenen Saison hat es diese Partie noch in der Oberliga Nordsee gegeben. Doch der gastgebende TVN hat den Klassenerhalt verpasst. Nun kommt es im Pokal zum Wiedersehen. Für Björn Wolken, Coach der Gastgeber, sind die Rollen klar verteilt. Er sieht seine Mannschaft als Außenseiter an. „Wir werden einiges ausprobieren, wollen den Favoriten aber so lange wie möglich ärgern“, kündigt er an. Ein Motivationsproblem im Pokal sieht er nicht: „Wir haben ein Heimspiel und können uns unseren Zuschauern präsentieren. Das sollte Anreiz genug sein.“ Dass Wolken die Achimer als Favoriten bezeichnet, kann SG-Trainer Tobias Naumann verstehen. „Schließlich kommen wir aus der höheren Liga“, sagt er. Allerdings bezeichnet er den TV Neerstedt auch als schweren Brocken. „Man darf nicht außer Acht lassen, dass das Team in der Verbandsliga bisher eine gute Rolle spielt.“ Nach fünf Spielen steht die Wolken-Sieben mit 8:2 Punkten auf Rang zwei. „Neerstedt hat eine starke Abwehr und einem guten Torwart dahinter“, lobt Naumann den Gegner. „Darüber hinaus verfügen sie über ein flüssiges Angriffsspiel.“ Der SG-Coach sei sehr zufrieden, dass es in der zweiten Pokalrunde gegen einen ambitionierten Verbandsligisten geht. „So haben wir vor den kommenden Oberligaspielen einen ernst zu nehmenden Wettkampf“, sagt Naumann. „Ich bin froh, dass wir ein Einzelspiel im Pokal haben und keines der Viererturniere erwischt haben.“ Die SG fährt fast mit ihrem kompletten Kader in die Gemeinde Dötlingen. Lediglich Linksaußen Michele Zysk wird in diesem Auswärtsspiel nicht einsatzfähig sein.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Neerstedt