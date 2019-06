Stand nach langer Verletzungspause erstmals wieder für den TBU auf dem Platz: Frithjof Rathjen. (Björn Hake)

Kein einfacher erster Test für den TB Uphusen: Bei den Elsdorfer Pokalwochen traf der Fußball-Oberligist auf den Klassenkonkurrenten Heeslinger SC. Einige Verletzte und Urlauber fehlen dem TBU eh noch und oben drauf folgte der kurzfristige und überraschende Abgang von Dennis Janssen zu eben jenem Gegner. Trotz der schlechten Vorzeichen zog Coach Fabrizio Muzzicato ein positives Fazit, auch wenn das Ergebnis selbst keines war – 1:2 (1:0).

Das Thema Dennis Janssen spielte bei dem Duell keine Rolle, Muzzicato kam aber dennoch nochmals darauf zu sprechen: „Ich kann mit der Entscheidung leben, da er sportlich zu kompensieren ist. Aber ich finde es schade, denn Dennis ist ein guter Typ. Den Zeitpunkt kann ich jedoch auch nicht verstehen, ich weiß von dem Angebot bereits seit zwei Monaten. Seine Entscheidung kann ich wiederum nachvollziehen, wir haben viele Spieler für die zentralen Positionen. Aber warum das plötzlich ein Thema ist, weiß ich nicht. Konkurrenz gibt es überall und hatten wir auch in der letzten Saison.“

Einer von Janssens Konkurrenten wäre Marius Winkelmann gewesen, der vom TV Oyten kam und seinen Coach direkt zu begeistern weiß. Doch einen Kritikpunkt hat Muzzicato noch: „Verbal hat er noch Potenzial, er muss die Mannschaft noch mehr steuern. Aber sonst macht er das in der Zentrale schon sehr gut.“

Das bewies er auch insbesondere in Hälfte eins gegen Heeslingen an der Seite von Riciardo Marafona da Costa. Uphusen dominierte die ersten 45 Minuten und ging durch einen Handelfmeter, den Rilind Neziri verwandelte in Führung (35.). Nach der Pause war es Zugang Elmehdi Faouzi, der für den TBU gleich doppelt hätte erhöhen können. Doch der 22-Jährige scheiterte jeweils am HSC-Keeper. Es folgte jedoch ein „dummes Gegentor“ in Minute 60. Die Arenkampkicker waren bei einem Freistoß im Mittelfeld nicht wach und über eine weitere Station landete der Ball bei Kevin Rehling, der das 1:1 erzielte. Anschließende Wechsel, unter anderem kamen drei A-Jugendliche beim TBU, sorgten dafür, dass die Arenkampkicker das Heft aus der Hand gaben. Die Folge war das 1:2 eine Minute vor Schluss. Neziri verlor den Ball 25 Meter vor dem eigenen Gehäuse, Heeslingen schaltete schnell und trug doch noch den Sieg davon.

Das änderte aber nur wenig an Muzzicatos Resümee: „Es gibt natürlich Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Und es gibt auch Spieler wie Rilind, die jetzt schon 90 Minuten Fußball spielen können. Ich erwarte aber nicht, dass jetzt schon alle über den Platz fliegen. Es gab schon viele positive Dinge zu sehen.“

Rathjens Comeback

Dazu gehörte auch die Leistung von Gastspieler Ramien Safi, der als einzige Spitze fungierte. „Er hat wieder einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Gerade zu verwundert war Muzzicato über den Einsatz des eingewechselten Frithjof Rathjen, der in der vergangenen Rückrunde aufgrund einer Verletzung schmerzlich vermisst wurde und gegen Heeslingen erstmals wieder für den TB Uphusen auflief. „Das war schon erstaunlich. Er ist auf einem sehr guten Stand dafür, dass er so lange nicht spielen konnte.“ Doch in den Worten des Coaches schwamm auch ein bisschen Wehmut mit. „Es fällt einem noch mehr auf, wenn er dann mal spielt, wie wichtig er ist. Umso schwerer fällt es, wenn man bedenkt, dass er uns nicht immer zur Verfügung stehen wird.“ Rathjen wird auch in der kommenden Saison einige Spiele des TBU verpassen, da er weiterhin bei Werder Bremen im Jugendbereich als Trainer tätig ist.