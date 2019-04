Sah eine bessere Leistung seiner Mannschaft, die jedoch nicht mit einem Punkt belohnt wurde: TVO-Coach Axel Sammrey. (Björn Hake)

Oyten. Die Negativserie geht weiter: Der TV Oyten hat in der Fußball-Bezirksliga das vierte Spiel in Folge verloren. Gegen den SV Pennigbüttel musste sich die Elf von Trainer Axel Sammrey mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Trotz der Niederlage sah Sammrey eine bessere Leistung seiner Mannschaft als in den vergangenen Spielen. „Wir haben kämpferisch alles gegeben und besser nach vorne gespielt“, sagte der TVO-Coach.

Die Oytener kamen gut in die Partie und verzeichneten in der fünften Minute einen Lattentreffer durch Timon Müller. Kurz danach belohnte sich die Sammrey-Elf für den guten Beginn. Nach einer Ecke erzielte Anton Strodthoff das 1:0 für die Gastgeber (6.). Danach stellte Pennigbüttel um und kam in der 28. Minute durch einen trockenen Schuss von René Thiel zum Ausgleich. Nur kurze Zeit später erzielte Thiel das 2:1 für die Gäste (40.). In der zweiten Halbzeit vereitelte TVO-Keeper Christian Rathjen eine Großchance der Pennigbütteler. Oyten ließ sich nicht hängen und belohnte sich mit dem Ausgleich: Wieder war es Anton Strodthoff, der nach einem schönen Ball von Patrik Kuhna zum 2:2 einnetzte (47.). Die Freude währte jedoch nicht lange. René Thiel zirkelte einen Freistoß zur erneuten Führung für Pennigbüttel in die Maschen (52.).

Der TVO warf noch einmal alles nach vorne und hatte durch Murat Avanas zwei große Möglichkeiten auf den Ausgleich. Einmal traf er nur die Latte, ein anderes Mal zielte er knapp am Tor vorbei. „Ein Punkt wäre hochverdient gewesen. Für die Mannschaft ist das bitter, weil sie sich nicht belohnt hat“, meinte Sammrey. Einfacher wird es für die Oytener nicht. Am nächsten Spieltag müssen sie beim Tabellenführer TSV Ottersberg antreten.