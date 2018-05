Will Coach Fabrizio Muzzicato mit Rat und Tat zur Seite stehen: Andre Schmitz. (Björn Hake)

Fabrizio Muzzicato: Ohne sie wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Es liegt nicht nur an den BSV-Jungs, aber sie sind ein großer Bestandteil davon. Das merkt man in den Spielen, im Umfeld, in der Kabine. Ich sage ja immer, es ist nicht viel wert, wenn du in der Bremen-Liga Meister wirst. Aber wenn du es fünfmal wirst, den Roland-Pokal holst und Relegationserfahrung – wenn auch negative – sammelst, dann hast du damit mehr Erfahrung als viele andere Spieler in der Region. Die haben eine gewisse Körpersprache, ein gewisses Selbstvertrauen, das uns gutgetan hat. Ich weiß nicht, was wir sonst für Spieler bekommen hätten, wahrscheinlich nicht von dieser Qualität.

Fabrizio Muzzicato: Das waren aber unseriöse Angebote. Ich weiß, was in Bremen passiert, ich weiß, was das für Vereine sind. Ich glaube, dass es nicht immer nur ums Geld geht. Ich kenne die Jungs sehr gut. Ich glaube, dass dieses Zusammenbleiben – nicht nur mit zwei, sondern gleich mit sechs Leuten – ein großer Punkt war. Wir hatten mit Ole Laabs einen ganz wichtigen Spieler geholt. Ole hatte zwar beim BSV nicht mehr so die Rolle gespielt, aber als Typ war er sehr wichtig. Wir hatten die Anfrage an die Spieler gestellt, da war alles noch 50:50. Aber in dem Moment, als Ole das mit in die Hand genommen hat, war es viel einfacher. Wenn man guckt, welche Jobs die Jungs haben, wo sie im Leben stehen, dann rückt das Finanzielle in den Hintergrund. Klar wollen die ein bisschen dazuverdienen, aber die sind nicht so doof wie ich früher und spielen nur Fußball. Die sind nicht darauf angewiesen, ob sie nun 400, 200 oder 100 Euro bekommen. Die müssen Lust haben und sich wertgeschätzt fühlen.

Andre Schmitz: Erst mal war die Aufgabe für die Jungs reizvoll, auch mangels Alternativen. Zudem hatten wir mit Ole das Flaggschiff. Die anderen BSV-Spieler sagten, es gab gewisse Vorurteile gegenüber Uphusen bezüglich der immer großen Fluktuation. Zudem ist der Aufwand in Niedersachsen größer. Rocki (Philipp-Bruno Rockahr, Anm. d. Red.) kannte das schon aus Hildesheim sowie Havelse und fragte sich: Ob ich mir das noch mal antun muss? Aber nach Ole kam dann auch Zecke (Keeper Christian Ahlers-Ceglarek, Anm. d. Red.), womit wir eine große Baustelle weniger hatten. Diese beiden haben natürlich Einfluss. Hinzukam der Trainer, den sie kannten – ein weiteres Argument. Natürlich war es glücklich, dass sich die BSV-Geschichte so entwickelt hat. Es ist schwer zu beantworten, ob wir es ohne diese Spieler geschafft hätten. Es wären Alternativen gekommen, die aber sicherlich nicht diese Qualität gehabt hätten. Ich denke, ein Thomas Celik, ein David Airich, vielleicht auch ein Kevin Artmann wären gekommen. Aber dann hört es schon auf, dann wäre es schwierig geworden, alleine im Winter einen Torwart mit solch einer Qualität zu bekommen. Rechnet man hoch, was teurer ist: Einen Bonus ausloten und bei Sponsoren vorsprechen, oder ein Abstieg plus Neuaufbau? Daher haben viele Umstände dazu geführt, wie es im Winter gekommen ist, der kleinste dabei war das Finanzielle. Wenn ich von anderen höre: Ihr habt ja einen Scheich gefunden. Nein, das haben wir nicht. Natürlich haben die Spieler ausgelotet, aber das haben wir auch. Wir haben auch gehört, was für Alternativen da waren. Zudem hat Florian (Sportlicher Leiter Florian Warmer, Anm. d. Red.) ein gutes Netzwerk, Fabrizio hat ein gutes Netzwerk und ich auch. Alle Verpflichtungen waren gesund, wir haben nichts Verrücktes gemacht. Bei uns gibt es Aufwandsentschädigungen. Zudem haben wir ja auch Spieler wie Tobias Esche an den BSV Rehden abgegeben, allein mit seiner Ablöse konnten wir drei Neue holen.

Fabrizio Muzzicato: Ich musste ja Spieler sein, er hat mich gezwungen (lacht). Ich habe es aber auch eingesehen, dass der Bedarf aufgrund von Verletzten da war. Dass ich vor drei Jahren aufgehört hatte, hatte aber seinen Grund. Früher habe ich gedacht, ich spiele ewig, aber mir hat das Spiel nicht mehr so viel Spaß gemacht. Damals habe ich schon eine Jugend-Mannschaft nebenbei trainiert und hatte daran mehr Spaß. Als mein Bruder mich gefragt hat, habe ich es eher für ihn und die Mannschaft gemacht. Meine Idee war, mich mehr um meine Lizenzen und meine Tochter zu kümmern – und auch mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten.

Fabrizio Muzzicato: Zudem war ich noch in einer Findungsphase. Ich musste die Leute kennenlernen, die Leute mussten mich kennenlernen. Ich habe immer gesagt, was in Niedersachsen geleistet wird, ist eine andere Nummer. Daher war Niedersachsen immer interessant für mich. Dass ich schon in meinem vierten Trainerjahr diese Möglichkeit bekommen habe, war einfach reizvoll. Deshalb habe ich auch gesagt: Okay, ich übernehme die Aufgabe.

Fabrizio Muzzicato: Das Vertrauen war aber nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich als Trainer schon irgendwas geleistet habe, dass ein Verein – ohne mich wirklich zu kennen – sagen kann: Der macht das jetzt. Ich finde, hier in der Region gibt es nicht so viele interessante Geschichten wie Uphusen. Ich glaube, das ist auch für viele andere Trainer interessant. Deswegen hätte ich verstanden, wenn der Verein gesagt hätte: Wir hatten das mit dir zwar im Kopf, aber es gibt noch den Trainer, der ist schon zehn Jahre da, oder den, der verfügt über eine A-Lizenz. Klar hat mein Bruder auch für mich gesprochen. Zudem hatte ich zwei gute Jahre beim Bremer SV und habe beim Blumenthaler SV die U19 in der Regionalliga Nord trainiert. Dennoch war es mutig, so zu entscheiden. Denn es ist nicht klar, ob ich ein guter Trainer bin, das wird sich erst in den kommenden Jahren herauskristallisieren.

Fabrizio Muzzicato: Ich glaube, dass mein Bruder im Sommer einfach Pech hatte. Er hatte Schlüsselpositionen mit großen Namen besetzt, im Sturm wie im Tor. Doch die sind ihm noch weggebrochen. Dadurch hatte das Team ein anderes Gesicht, als es haben sollte. Dennoch waren wir von ihm überzeugt. Er erzählte mir auch, wenn er holen wollte, et cetera. Ich hatte da aber wenig Aktien drin, es war seine Mannschaft, ich hatte noch viel mit dem Bremer SV und der Relegation zu tun. Als ich die Jungs dann gesehen habe, hat mir das gut gefallen. Am Ende der Hinrunde hatte ich aber den Eindruck, dass es nicht ausgewogen genug war – viele junge Spieler, wenig Erfahrung.

Fabrizio Muzzicato: Im Nachhinein haben wir ja Recht behalten mit dem, was wir im Winter gemacht haben. Die Liga ist sehr schwierig zu spielen, zudem ist die junge Generation eine schwierige Generation. Sie meinen alle zu wissen, was sie tun sollen und müssen mit ihrem dreimal die Woche Fußballtraining. Aber das ist zu wenig, bei älteren Spielern akzeptiere ich, wenn die ihre Meriten haben. Aber jüngere Spieler müssen mehr leisten. Viele stellen sich die Oberliga zu leicht vor. Aber ich habe auch die Fehler bei mir selber gesucht und festgestellt, dass die Qualität nicht das hergegeben hat, was notwendig war. Dann hatten wir das Glück im Winter, so reagieren zu können. Ich weiß nicht, ob wir sonst so einen Schnitt gemacht hätten.

Fabrizio Muzzicato: Nein, ich habe mir null Gedanken in diese Richtung gemacht. Ich höre gerne Meinungen. Was ich daraus mache, ist meine Entscheidung. Ich kann auch sagen: Er hat Recht. Ich bin nicht allwissend. Wenn jemand wie Andre die Erfahrung hat, dann nutze ich das. Beim Bremer SV hatte ich das mit Klaus Gelsdorf auch. Klar ist das bei einem jungen Trainer immer schwierig, die Öffentlichkeit denkt oft: Das macht der andere doch eigentlich. Aber ich stehe darüber, das ist mir egal, mir ist die Arbeit mit den Jungs und in der Gruppe mit Andre, mit Florian, mit Oktay, mit Gregor (Co-Trainer Oktay Yildirim und Torwarttrainer Gregor Badstübner, Anm. d. Red.) wichtig, damit wir eine homogene Truppe sind. Ob ich der Boss bin, ich alle klein halte, damit ich mich stärker fühle, solche Attitüden habe ich zum Glück nicht. Ich bin ein Teamplayer. Ich weiß, dass ich der Trainer bin, das macht mir auch Spaß, das will ich auch sein. Das habe ich in der Zeit mit meinem Bruder auch gemerkt, Co-Trainer ist nicht meins, ich will mich als Trainer entwickeln. Vielleicht muss ich irgendwann stopp sagen, aber erst mal gehe ich positiv daran. Da kommt einer dazu, der Uphusen und die Region sehr gut kennt, der sehr viel Erfahrung in allen Bereichen hat. Warum soll ich mich dem gegenüber verschließen? Im Profibereich muss man sich auch mit starken Charakteren auseinandersetzen, da kann man nicht sagen: Nur ich, alle anderen sind klein.

Andre Schmitz: Es ist und war null Komma null meine Ambition. Ich bin im Herzen zwar immer noch Trainer, aber ich habe auch gar nicht die Zeit dazu. Ich fühle mich in meiner jetzigen Rolle zwischen dem Trainerteam und Florian und Thomas (Sponsorenbetreuer Thomas Krüger, Anm. d. Red.) sehr wohl. Ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben auch oftmals kontrovers diskutiert, waren nicht immer einer Meinung. Aber ich habe immer zum Schluss gesagt: Fabrizio, du entscheidest, und egal wie, ich trage es mit. Für mich ist der Trainer das stärkste Glied der Kette. Er kriegt von mir sämtliche Unterstützung, weil ich mir das als Trainer auch wünschen würde. Ich nehme mir mal raus, in die Kabine zu gehen und die Jungs zu motivieren, auch mal, dass ich emotional von außen etwas rein rufe oder den Schiedsrichter angehe –man kennt mich ja (schmunzelt). Ich erkenne mich selbst bei Fabrizio wieder, er ist nur etwas ruhiger, er lässt es mehr bei den Linienrichtern raus. Ich hab immer den zentralen Schiedsrichter gesucht, auch wenn der auf der anderen Seite stand, dann hatten es halt 200 Zuschauer mitgehört (lacht). Ich möchte gerne informiert werden, wer wie spielen soll und warum, aber mehr nicht. Ich unterstütze ihn, egal ob ich anderer Meinung bin.

Im zweiten Teil des Interviews, der in der Sonnabend-Ausgabe erscheinen wird, sprechen Fabrizio Muzzicato und Andre Schmitz über das zukünftige Gesicht der Mannschaft, offene Baustellen und die Art, wie der TBU Fußball spielen soll.

Zur Person

Fabrizio Muzzicato (37)

wechselte vor der Saison 2017/2018 vom Bremer SV, wo er Chef-Coach war, als Co-Trainer zum TB Uphusen. Nach dem Abschied seines Bruders Benedetto Muzzicato übernahm er den Posten.

Andre Schmitz (46)

ist in der Saison 2012/2013 mit dem TB Uphusen in die Oberliga aufgestiegen, damals noch als Trainer. In der Winterpause der abgelaufenen Spielzeit kam Schmitz zurück vom Rotenburger SV an den Arenkamp, jedoch diesmal als Sportlicher Leiter.