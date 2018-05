Die Abordnung der LG Kreis Verden um Uwe Cordes, Nele Prüser, Stella Kuhr, Jan-Lukas Debrodt, Moritz Schaller und Sophie Kohlhase (von links) wusste beim Pfingstsportfest in Zeven zu überzeugen. (fr)

Zeven. Die Bedingungen stimmten, die Resultate auch: Acht Leichtathleten der LG Kreis Verden haben sich an den Feiertagen auf den Weg nach Zeven gemacht, um am dortigen 37. Pfingstsportfest teilzunehmen. Und das taten sie äußerst erfolgreich.

Am ersten Wettkampftag hatte vor allem U18-Mittelstrecklerin Nele Prüser aus Verden allen Grund zur Freude. Im vierten von fünf gemischten Zeitläufen wurde sie nicht nur Zweite, sondern verbesserte ihre persönliche Bestzeit um sieben Sekunden auf 4:53,72 Minuten. Doch damit nicht genug. Mit dieser Zeit unterbot Prüser wie erhofft die Qualifikationsnorm für die Deutsche Jugendmeisterschaft ihrer Altersklasse. In der Zevener Endabrechnung landete sie in der U18 auf Platz fünf, wie LGKV-Sportwart Helmut Behrmann berichtete.

Nur sieben Hundertstel nach Prüser kam U20-Läufer Jan-Lukas Debrodt (Kirchlinteln) ins Ziel. Auch er steigerte seine Bestzeit und belegte mit 4:53,79 Minuten Rang sechs seiner Altersklasse. Eine gelungene Rückkehr nach längerer Verletzungspause feierte Moritz Schaller (Verden) als Zehnter der Männerwertung (4:37,18 min). Zufrieden durfte auch die Verdenerin Stella Kuhr sein, die mit ihrer Zeit von 5:27,99 Minuten die U18-Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaft locker knackte.

Nele Prüser ließ sich derweil auch den zweiten Wettkampftag nicht entgehen. Über die 800 Meter verbesserte sie ihre Zeit von der Verdener Bahneröffnung um drei Sekunden auf 2:21,36 Minuten, gleichbedeutend mit Platz sieben der U18-Jugend. Groß war der Jubel bei Prüsers Trainingspartnerin Sophie-Marie Kohlhase, die seit Jahresbeginn für die LG Kreis Verden startberechtigt ist. Sie trat erstmals bei einem 3000-Meter-Hindernislauf an, und das nicht einfach nur so, sondern in triumphaler Manier. Mit 12:43,74 Minuten erreichte Kohlhase ihren ersten Kreisrekord. "Das war Platz vier im Frauenrennen und Rang drei in der zugleich ausgewerteten Landesmeisterschaft sowie der Meistertitel für den Bezirk Lüneburg", hob Helmut Behrmann hervor.

Die 400-Meter-Hürdenläufe in Zeven bildeten ebenfalls zugleich die Bezirksmeisterschaften in dieser Disziplin. Der Verdener Jonas Pannevis kam bei seiner Saisonpremiere erst auf den letzten 150 Metern richtig ins Rennen, nach ausbaufähigen 55,36 Sekunden als Zweiter ins Ziel und wurde dennoch Bezirksmeister. Als Test für die Anfang Juni stattfindende Zehnkampf-Landesmeisterschaft nutzte der Verdener Peter Paul Steinbach den Pfingstsonntag in Zeven. Über 100 Meter verbesserte er sich auf 12,42 Sekunden. Über 200 Meter durfte er als Vierter im B-Finale mit 25,03 Sekunden eine weitere Bestleistung bejubeln. "Im Hochsprungwettbewerb der Männer waren übersprungene 1,60 Meter noch nicht so zufriedenstellend, aber damit war er konkurrenzloser Pfingstsportfestsieger", sagte Behrmann. Glücklicher war Steinbach mit seinen 28,60 Metern im Diskuswurf, die ihn auf Rang drei hievten.

Im Weitsprung der Frauen kam Sabrina Flömer mit 4,60 Metern trotz Kniebeschwerden auf Rang fünf. Auf die geplanten Starts über 100 Meter und beim Hochsprung verzichtete sie jedoch.