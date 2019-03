War froh über den erfolgreich bestrittenen Nervenkrimi: Oytens Frank Müller. (Björn Hake)

Vom erwartet schwierigen Auswärtsspiel beim MTV Elm sind die Tischtennisspieler des TV Oyten mit einem wichtigen 9:5-Erfolg im Gepäck zurückgekehrt. Von Beginn an leisteten die abstiegsbedrohten Gastgeber erhebliche Gegenwehr und unterstrichen einmal mehr, warum das Team in heimischer Halle erst eine Niederlage hinnehmen musste.

Für den TV Oyten reichte es nach den Doppeln zu einer knappen Führung, da Peter Igel/Frank Müller und Oliver Helming/Dirk Chamier von Gliszczynski ihre Spiele gewannen. Anschließend glich der MTV Elm zum 2:2 aus, obwohl Oliver Helming beim Stand von 10:6 im Entscheidungssatz bereits wie der sichere Sieger aussah. Für etwas Luft sorgten in der Folge die Siege von Peter Igel, Dirk Chamier von Gliszczynski und Rüdiger Sachs. Dem gegenüber standen die Pleiten von Arne Fichtner und Frank Müller.

Zum Start der zweiten Einzelrunde ging es auch für Peter Igel gegen den starken Markus Hilken trotz einer 2:0-Satzführung noch in den entscheidenden fünften Durchgang. Diesen entschied Igel aber für sich. Nach den weiteren Einzelsiegen durch Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski lagen die Gäste bei einem Zwischenstand von 8:4 scheinbar komfortabel in Führung. Doch der MTV Elm gab sich noch nicht geschlagen. Arne Fichtner gab auch sein zweites Einzel ab. Zeitgleich lag Rüdiger Sachs bereits mit 0:2-Sätzen in Rückstand, ehe er dem Spiel noch eine Wende geben konnte. In einem dramatischen fünften Satz behielt Sachs mit 14:12 die Oberhand und zurrte den Auswärtssieg endgültig fest.

Frank Müller freute sich über die wichtigen Punktgewinne: „Es war ein Nervenkrimi und wir sind sehr froh, diesen erfolgreich überstanden zu haben. Nun bereiten wir uns diese Woche auf das Topspiel gegen den TuS Wremen vor und können dort schon einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.“ Am Sonnabend (15 Uhr) erwartet der TV Oyten als Tabellenführer in eigener Halle den aktuellen Tabellenzweiten zum Spitzenspiel der Bezirksoberliga.