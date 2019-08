Thomas Celik ist beim FCV wieder eine Option im Kader. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Nachdem das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe aufgrund der Regenfälle abgesagt worden war, hofft der FC Verden 04 nun darauf, erstmals in der neuen Saison vor heimischen Publikum antreten zu können. Das Wetter dürfte den Reiterstädtern in dieser Woche schon einmal keinen Strich durch die Rechnung machen. Zu Gast auf dem Verdener Hubertushain ist der VSV Hedendorf/Neukloster.

„Auch wenn sie letzte Woche verloren haben, ist diese Mannschaft nicht zu unterschätzen. Sie haben am ersten Spieltag gegen Uelzen eine gute Leistung geboten und gepunktet. Wir werden natürlich alles dran setzen, um den Dreier in Verden zu behalten, aber dafür müssen wir sicherlich unsere Leistung aus dem Stade-Spiel wiederholen. Das wäre dann ein Bombenstart“, erklärt FC-Trainer Frank Neubarth. Gegen den Aufsteiger kehren Akteure wie Jonathan Schmude (nach Urlaub) sowie die wieder genesenen Thomas Celik und Micha Pfaff als Alternativen in den Kader zurück.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Verden