In seinem letzten Spiel für Verden markierte Frederik Bormann das 1:0. (Björn Hake)

Verden. Durch einen 4:0 (2:0)-Heimsieg über den TSV Gellersen haben die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 auch auf sportlichem Wege ihr Saisonziel erreicht und den Klassenerhalt sichergestellt. Durch den Erfolg schoben sich die Reiterstädter auf den elften Tabellenplatz vor und machten den Ligaverbleib dadurch unabhängig von der Abstiegskonstellation in der Oberliga perfekt.

„Das war unser großes Ziel und man hat den Jungs angemerkt, dass sie dieses zum Abschluss unbedingt erreichen wollten. Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein Bombenspiel und es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen“, freute sich FC-Trainer Frank Neubarth. In der Tat drückte seine Mannschaft von Beginn an aufs Gas und erspielte sich eine Vielzahl von Chancen. Nach rund 20 Minuten wurde es vor dem Tor der Gäste häufig brenzlig, ehe die Platzherren mit einem Doppelschlag die Weichen zum Sieg stellten. Mit einem Pass in die Tiefe wurde der erstmals wieder in der Startelf aufgebotene Maximilian Schulwitz auf die Reise geschickt. Geschickt legte er den Ball ab auf Frederik Bormann, der gekonnt vollendete (26.). Nur sechs Minuten später war es Mirco Temp, der das 2:0 erzielte. Nach einem Freistoß nickte Temp per Kopf ein (32.).

In der 57. Spielminute war Thomas Celik für die Vorentscheidung verantwortlich. Der eingewechselte Nick Zander setzte sich auf dem linken Flügel stark durch und passte den Ball quer auf Celik, der keine Mühe hatte, zum 3:0 einzuschieben. Rund 20 Minuten stellte Jonas Austermann den Endstand her. Ebenfalls von der linken Seite bedient, ließ Austermann im Strafraum gleich zwei Gegenspieler ins Leere laufen und schloss trocken ab. „Es war wirklich ein Auftritt wie aus einem Guss. Als Haar in der Suppe könnte ich anmerken, dass wir sogar noch locker drei bis vier Tore mehr hätten schießen können, aber wir können mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen“, erklärte Frank Neubarth.

Beim FC Verden 04 wurden zudem einige Spieler und Torwart-Trainer Hilmar-Ingo Knolle verabschiedet. In der neuen Saison stehen Frederik Bormann, Sören Radeke, Bastian Rosilius, David Hennig und Muhamed Özer dem FC nicht mehr zur Verfügung. Den Posten von Knolle übernimmt laut Verdens Sportlichem Leiter Nico Brunken Stefan Adler.

Weitere Informationen

FC Verden 04 – TSV Gellersen 4:0 (2:0)

FC Verden 04: Wöhlke - Büssenschütt, Bormann, Breves, Tavan, Austermann, Zimmermann (77. Sürer), Celik, Burford (66. Radeke), Temp, Schulwitz (46. Zander)

TSV Gellersen: S. Wulf - Günther, Müller (58. Becker), Hohensee, Gavrilovic, Hövermann, J.-P. Wulf (46. Harms), Studtmann, Naroska (67. Brkic), M. Wulf, Demir

Tore: 1:0 Frederik Bormann (26.), 2:0 Mirco Temp (32.), 3:0 Thomas Celik (57.), 4:0 Jonas Austermann (71.) FK