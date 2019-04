Kato Tavan schoss den FC Verden 04 zum Sieg. (Björn Hake)

Drochtersen. Wichtige Punktgewinne für den Fußball-Landesligisten FC Verden 04: Unter Neu-Trainer Frank Neubarth gelang den Reiterstädtern bei der SV Drochtersen/Assel II ein verdienter 2:1 (0:1)-Auswärtssieg. Der Beginn gehörte allerdings den Platzherren, die die Verunsicherung der Gäste nutzen wollten. Folgerichtig gingen sie auch in Führung, als die Leihgabe aus der ersten Herren, Liam Giwah, den Ball im Anschluss an einen Freistoß direkt nahm und versenkte (19.).

„Doch nach dem Gegentreffer waren wir wacher und viel besser im Spiel“, lobte Verdens Sportlicher Leiter Nico Brunken. Ab Spielminute 30 übernahmen die Gäste das Kommando und zeigten sich auch häufiger im gegnerischen Strafraum. Im Anschluss an einen Eckball kam Philipp Büssenschütt zum Schuss. Sein Versuch wurde jedoch noch abgeblockt (35.). Nur drei Minuten später setzte sich Jonas Austermann nach einer Kombination über mehrere Stationen auf der Außenbahn durch. Seine flache Hereingabe verpasste Nick Zander am zweiten Pfosten nur knapp. Der verdiente Ausgleichstreffer fiel in der 55. Minute. Von der halblinken Seite zog Philipp Breves einen Freistoß scharf vor das Tor. An Freund und Feind vorbei schlug der Ball unhaltbar im langen Eck ein. „Das war kein Zufall. Frank Neubarth hat diese Woche in jeder der drei Trainingseinheiten Standards trainieren lassen“, erklärte Brunken.

Nun waren auch die Gastgeber gezwungen, wieder aktiver zu werden. Verdens Defensive musste nun achtsam sein. Glück hatte der FC, als die Platzherren einen Freistoß von der Torauslinie flach vor das Tor brachten, der einlaufende Stürmer jedoch nur den Pfosten traf (65.). Doch auch die Mannschaft von Frank Neubarth blieb im Spiel. Erneut trat Philipp Breves zum Freistoß an, zog diesen aufs kurze Eck, wo SV-Keeper Tobias Dreyer den Ball so gerade noch um den Pfosten lenkte. Dreyer musste auch beim folgenden Eckball sein ganzes Können aufbieten, als Thomas Celik mit einem Kopfball zunächst an der Latte scheiterte und anschließend in Dreyer seinen Meister fand (75.). Goldrichtig stand in der 82. Minute Bjarne Geils. Nach einem Eckstoß der Regionalligareserve konnte Verdens Rechtsverteidiger den Ball nach einem Kopfball noch von der Linie schlagen. Auf der Gegenseite schlug dann Kato Tavan zu. Bei einem Konter von Jonas Austermann mustergültig bedient schob Verdens Einwechselspieler zum umjubelten Siegtreffer ein (85.). Nico Brunken freute sich über den starken Auftritt der Mannschaft: „In unserer Situation zählen in erster Linie die drei Punkte. Aber auch die spielerische Leistung war sehr ordentlich.“