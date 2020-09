Fußball-Landesliga

Neubarth warnt vor dem Tabellenführer

Dennis Glock

Nach dem verpatzten Saisonauftakt hat sich der FC Verden 04 in den darauffolgenden Partien wieder gesammelt. Am kommenden Wochenende gastiert der bislang ungeschlagene Tabellenführer in der Reiterstadt.