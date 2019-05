Die Handballer in Niedersachsen und Verden müssen sich vorerst nicht auf eine Ligen-Umstrukturierung einstellen. (Björn Hake)

Hannover. Die Pläne waren schon ein Stück weit fortgeschritten. Es gibt die Idee, dass es ab der Saison 2020/2021 in Niedersachsen und Bremen eine neue Handballliga geben soll – und zwar soll bei den Männern und den Frauen zwischen der 3. Liga und den Oberligen eine neue vierte Liga eingeführt werden. Mit der Umstrukturierung soll das Leistungsgefälle zwischen Liga drei und den neuen „Spitzenligen“ verkleinert werden.

Am Sonnabend sollte beim Verbandstag des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) in Hannover eine Entscheidung gefällt werden. Das Resultat: Die „Spitzenligen“ werden vorerst nicht eingeführt. „Das Präsidium des HVN nahm den Antrag auf Einführung von Spitzenligen oberhalb der Oberligen der Frauen und Männer zurück, laut Präsident Stefan Hüdepohl auf Empfehlung der Gliederungen des Verbandes“, heißt es in einer Pressemitteilung des HVN. Die einzelnen Gliederungen des Verbandes sehen noch weiteren Beratungsbedarf aufgrund einer neuen Ligenstruktur.

Meinungsaustausch am Abend zuvor

Mitglieder des Präsidiums und die Vertreter der Regionen hatten sich am Vorabend des Verbandstages in Barsinghausen zu einem Meinungsaustausch getroffen. „Zugestimmt haben die Delegierten des 40. Verbandstages der Änderung des Paragrafen 38 der Spielordnung und ermöglichten damit die theoretische Einführung der Spitzenligen. Die Entscheidung geht damit vom im Dreijahresrhythmus tagenden Verbandstag auf das Erweiterte Präsidium über. Das Erweiterte Präsidium setzt sich aus den Mitgliedern des Präsidiums, den Vertretern der Gliederungen und denen der Ausschüsse zusammen. Das Gremium tagt halbjährlich“, teilte der HVN weiter mit.

"Wir haben aus dem Austausch in Barsinghausen die Aufgabe mitgenommen, unter Beteiligung der Gliederungen das Vorhaben Spielklassenreform noch einmal ganzheitlich zu betrachten – konkret unterschieden in den Bereichen Frauen, Männer, Jugend und Schiedsrichterwesen, inklusive Zeitnehmer und Sekretäre“, sagte Präsident Hüdepohl.