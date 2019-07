Noch nicht endgültig ein Uphuser, weiß aber bereits im TBU-Dress zu gefallen: Ramien Safi (am Ball). (Patrick Hilmes)

Uphusen/Elsdorf. Nils Laabs, Kevin Artmann, Sebastian Kurkiewicz, Daniel Throl, Dennis Janssen – das sind die namhaftesten Abgänge des Fußball-Oberligisten TB Uphusen in diesem Sommer. Und damit haben sich einige Protagonisten der vergangenen Saison verabschiedet. Heißt: Beim TBU werden neue gebraucht. Und das Schaulaufen hat mit dem Start der Testspiele nun begonnen.

Die neue Nummer zehn

Mit Artmann hat sich die Nummer zehn der vergangenen beiden Jahre verabschiedet. Seine Rückennummer hat nun einer übernommen, über dessen Verbleib man beim TBU sehr froh ist, suchte er doch den Weg in die Regionalliga. Die Rede ist von Rilind Neziri. Der Dauerläufer im Mittelfeld soll nun noch mehr Verantwortung übernehmen und die Mannschaft antreiben. Im Test bei den Elsdorfer Pokalwochen gegen die SV Drochtersen/Assel gelang das bereits über weite Strecken sehr gut. Zwar unterlag der Ober- dem Regionalligisten mit 1:2 (1:1), doch die Partie hätte ebenso mit einem anderen Sieger enden können. Großen Anteil hatte daran der nimmermüde Neziri. Einen besseren Eindruck in puncto Fitnesszustand hinterließ keiner der in schwarz-grün Gekleideten. Potenzial besteht noch bei der Ideenvielfalt. Doch dafür hat Neziri seit dieser Saison einen kongenialen Partner an der Seite.

Der neue Taktgeber

Das ist Marius Winkelmann, der gegen seine ehemaligen Kollegen aus Drochtersen nur allzu gerne gewonnen hätte. „Das hat mich schon ziemlich gewurmt, dass wir am Ende so verloren haben“, haderte er mit dem Gegentor nach perfektem Konter von Drochtersen, hatte der TBU doch Sekunden zuvor die Großchance durch den A-Jugendlichen Maxim Schaf. Nichtsdestotrotz, Winkelmann hatte ansonsten ausschließlich lobende Worte für diesen Test übrig: „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, insbesondere mit diesem dezimierten Kader.“ Spieler wie Ole Laabs, Sebastian Kmiec, Philipp-Bruno Rockahr, Mert Bicakci, Viktor Pekrul sowie die Zugänge Faruk Celik und Miguel Mendoza fehlten allesamt. Und dennoch fand der TBU viele Wege nach vorne. Initiiert wurden sie zumeist von Winkelmann, der erneut von Muzzicato gelobt wurde und auch mit sich selbst zufrieden ist. „Es läuft überraschend gut. Ich wusste auch nicht, wo ich nach einem Jahr in der Bezirksliga stehe. Klar gibt es auch die eine oder andere Baustelle, aber das kommt mit der Zeit.“ Auffällig war gegen Drochtersen, dass sich Winkelmann als Sechser auch oftmals in die letzte Reihe fallen ließ, um das gesamte Spiel vor sich zu haben.

Der alte Dirigent

Geschah das, rückte zumeist Frithjof Rathjen vor. Und dieser präsentierte sich beinahe schon wieder auf dem alten Level. Fast ununterbrochen dirigierte er seine Mitspieler, er war sofort wieder das Sprachrohr auf dem Platz. Teils zögerte er aber in den direkten Zweikämpfen und teils stimmte die Abstimmung mit seinen Nebenleuten Youness Buduar und Eugen Uschpol – Schütze des 1:1 gegen Drochtersen – nicht. „Dafür, dass er sechs Monate nicht gespielt hat, ist diese Leistung aber absolut beachtlich“, beobachtete auch Muzzicato erfreut.

Der Neue auf Außen

Erfreut war Muzzicato auch wieder über den Auftritt von Ramien Safi, bei dem sich die Verantwortlichen eine baldige Verpflichtung erhoffen. Der schnelle Mann für die Außenbahnen wusste insbesondere in Hälfte eins gegen Drochtersen zu überzeugen. Gegen Ende rannte er sich aber ein paar Mal fest und übersah besser postierte Mitspieler.

Baustelle Sturm

Einer von ihnen war Elmehdi Faouzi, der in vorderster Front auflief. Er präsentierte sich lauf- und einsatzfreudig, verbuchte auch ein paar Chancen, agierte zumeist aber überhastet und unkonzentriert, was auch seinem enormen Laufpensum zuzuschreiben war. Es bleibt dabei, dass die größte Baustelle des TBU die im Sturm ist. Das weiß man in Uphusen und ist weiter auf der Suche nach einem geeigneten Protagonisten.