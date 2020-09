Arbeiten künftig zusammen: Patrick Rott, Ralf Ahndorf und Teamkapitän Andreas Kothe. (TSV Intschede)

Nach dem Ausscheiden von Heiner Sievers als Trainer der Handball-Männer des TSV „Weserstrand“ Intschede steht nun der Nachfolger fest. Der Vorstand des Klubs hat mit dem 54-jährigen Ralf Ahndorf aus Stuhr einen erfahrenen Trainer für das in der Regionsoberliga spielende Team verpflichtet. „Ralf ist in der Region kein Unbekannter. Als Spieler und Trainer war er in Seckenhausen und Stuhr aktiv, bevor es ihn zum TV Oyten zog“, berichtete TSV-Spartenleiter Patrick Rott. Beim TVO trainierte Ahndorf die männliche B-Jugend in der Oberliga sowie zuletzt die zweite Mannschaft in der Regionsoberliga. Rott: „Er kennt die Liga und freut sich auf die Aufgabe. Ralf konnte im Probetraining das Team überzeugen und soll die erfolgreiche Arbeit von Heiner Sievers fortführen.“