Im Juni 1994 war es soweit: Der TSV Bassen durfte den Aufstieg in die Landesliga bejubeln. (Erhardt Müller)

Auch vor 25 Jahren wurde bereits beim Achimer Kurier und den Verdener Nachrichten Zeitung gemacht – und natürlich auch über den Lokalsport berichtet. In den kommenden Zeilen blicken wir zurück auf die sportlichen Höhepunkte des Monats Juni im Jahr 1994.

Lemke überreicht Siegerpokal

Hochkarätig besetzte Jugendturniere haben Tradition im Kreis Verden. So wurde ein solches auch 1994 veranstaltet, der Gastgeber war damals der TV Oyten. Heute ist für die regionalen Mannschaften zumeist frühzeitig Schluss, zu stark ist die Konkurrenz aus der Jugend der Bundesligisten. Damals in Oyten war das aber anders. Das D-Jugend-Team des SV Werder Bremen schied in der Gruppenphase ohne Sieg aus.

Der TV Oyten hingegen drang bis ins Finale vor und scheiterte erst an der Fortuna aus Düsseldorf. Den Pokal überreichte anschließend der damalige Werder-Manager Willi Lemke. Und noch ein Sieg ging an die Fortuna: Zwei Spieler hatten viermal im Turnier getroffen und waren damit die besten Torschützen. Ein Elfmeterschießen entschied über die Vergabe der Torjägerkanone, und Oytens Sascha Furhmann hatte die schlechteren Nerven. Ein Triumph ging aber an den TVO: Beim Messen des härtesten Schusses stand der Name Andreas Adelberg am Ende mit 88 Stundenkilometern ganz oben.

Im Himmel auf Titelkurs

Ein Rentner und ein Student gewinnen zusammen die Deutsche Meisterschaft. Klingt komisch, war aber 1994 Realität. Der damals 21-jährige Oytener Florian Kappler und sein Teamgefährte Roland Husemann aus Gütersloh schnappten sich in 1500 Fuß Höhe den Titel im Motorfliegen. 44 Flugzeuge starteten bei der „Rallye in luftiger Höhe“. Ausschnitte von Landkarten mussten gelesen, Buchstaben und Zeichen gefunden und nach Bildern markante Punkte in der Landschaft angeflogen werden. Das Duo Kappler/Husemann bekam das am besten hin, und der Schlüssel zum Erfolg war laut Kappler: „Die Routine des Partners und die gute Harmonie.“

Finalschlappe für Lindhorst und Tödter

„Nach Jahren war dieses Spiel mal wieder eines der besseren Sorte“ – so kommentierte seinerzeit NFV-Vorsitzender Günter Schacht das Fußball-Kreispokalfinale zwischen dem TSV Thedinghausen und dem SV Holtebüttel. Die Thedinghauser siegten dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei mit 3:1. Interessante Personalien: Sascha Lindhorst und Thomas Tödter, zuletzt noch als Trainerteam beim FC Verden 04 tätig, nahmen damals die bittere Rolle der Verlierer ein.

Willkommen in der Landesliga

Der TSV Bassen in der Fußball-Landesliga: Dieser Punkt durfte 1994 in die Geschichtsbücher des Vereins eingetragen werden. Das Team des damaligen Coaches Haral Gutzeit siegte im Entscheidungsspiel gegen den TuS Celle FC II mit 1:0 dank eines direkt verwandelten Freistoßes von Marco Liegmann.

Wahnebergen gewinnt das Double

Meisterschaft in der Kreisliga Verden/Osterholz und Kreispokalsieg: Die Fußballerinnen des SV Wahnebergen durften sich 1994 als Double-Gewinnerinnen bezeichnen. Beim 5:2-Erfolg im Pokalfinale gegen den TSV Wallhöfen hatten Petra Sinnemann (2), Jana Strübing, Denise Lehnen und Kerstin Claasen die Tore für Wahnebergen erzielt.