Die Ottersberger Tennishalle ist auch im Jahr 2020 wieder Austragungsort des Hallensupercups. (Björn Hake)

Ottersberg. Schon in diesem Jahr war die Größe des Teilnehmerfeldes rekordverdächtig. Zehn Mannschaften kämpften im Januar in der Ottersberger Tennishalle um den Hallensupercup, der schlussendlich von den Oberliga-Fußballern des TB Uphusen gewonnen wurde. Im kommenden Jahr wird das Feld noch einmal größer: Am Freitag, 3. Januar, gehen in Ottersberg zwölf Teams an den Start.

Mit der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes – acht Bezirks-, zwei Landesligisten und ein Kreisligist sowie Titelverteidiger TB Uphusen sind mit dabei – geht auch eine Veränderung des Turniermodus einher. Die Organisatoren haben sich dazu entschieden, die Mannschaften in drei Vorrundengruppen á vier Teams aufzuteilen. Nach den 18 Gruppenspielen geht es mit dem Viertelfinale weiter. Für die Runde der besten Acht qualifizieren sich die jeweils Gruppenersten- und zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten.

Das Turnier beginnt in der Tennishalle um 17 Uhr. Laut der Organisatoren soll der Sieger gegen 23 Uhr ermittelt sein.