Ingo Paul (links) präsentierte Ingo Reich als neuen Trainer. (fr)

Die Verantwortlichen des TB Uphusen haben die Suche nach einem neuen Trainer für die zweite Mannschaft erfolgreich beendet. In der kommenden Saison wird der TB Uphusen II in der Fußball-Kreisliga von Ingo Reich gecoacht. Die Verpflichtung des neuen Trainers gab am Freitagnachmittag Ingo Paul, zweiter Vorsitzender der TBU-Fußballsparte bekannt. Reich wechselt vom Bremer Kreisligisten SG Arbergen-Mahndorf zu den Arenkampkickern. "Ingo ist der Wunschkandidat unserer Mannschaft gewesen. Wir sind froh, dass er zu uns kommt", sagte Paul. Der neue Coach beerbt somit das Trainerduo Michael Hansen und Nils Kruse.