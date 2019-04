Auf Abdu Nasraoglu (l.) und Wolfgang Bremer (r.) folgen Adrian Wülbers (2.v.l.) und Timo Schöning. (JSG Achim/Uesen)

Nun stehen auch die Nachfolger fest. Dass die Trainer Abdu Nasraoglu und Wolfgang Bremer ihre Posten bei der U17 der JSG Achim/Uesen nach der laufenden Saison abgeben werden, das hatte unsere Zeitung bereits berichtet. Nun ist auch bekannt, wer sie beerben wird. In Zukunft werden die Nachwuchsfußballer von Timo Schöning und Adrian Wülbers gecoacht.

Schöning ist bekannt als Spieler der Bezirksliga-Mannschaft des TSV Etelsen, Wülbers ist bereits Jugendtrainer bei der JSG. Abdu Nasraoglu ist sich sicher, sein Team in gute Hände zu übergeben: „Ich habe das jetzt vier Jahre lang gemacht. Es ist wichtig, dass die Jungs mal eine andere Perspektive bekommen.“ Seine eigene Zukunft ist noch offen. Seinen Fokus richtet er auf den Erwerb der DFB-Elite-Jugend-Lizenz, aber auch ein neues Engagement ist nicht ausgeschlossen. „Kommt ein interessantes Angebot, würde ich nicht direkt Nein sagen.“

Ein Punkt gegen den Titelaspiranten

Noch haben Nasraoglu und Bremer aber den Hut auf und noch läuft die Saison in der Landesliga Lüneburg. Zuletzt verbuchte die JSG gegen den Titelaspiranten MTV Eintracht Celle einen Punkt – 1:1 (0:0).

„Es war ein Kampfspiel, das sich viel im Mittelfeld abspielte“, schilderte Nasraoglu, der U16-Akteur Florian Ehrhardt in die Startformation gesteckt hatte. In der Vorwoche hatte der Coach die Zweikampfführung noch gerügt, nun lobte er sie. „Diesmal haben wir die Zweikämpfe angenommen, unsere Viererkette um Jarno Blicker stand fest.“ Dennoch ging der MTV in Front (56.), was den Trainer ärgerte, da der kleinste Spieler Celles per Kopf getroffen hatte. Doch vier Minuten später folgte die Antwort: Eine Freistoß-Flanke von Blicker landete direkt im Tor, da Theo Specker den MTV-Keeper irritiert hatte. Im Anschluss hatte die JSG noch eine Schrecksekunde zu überstehen: Keeper Niklas Van-Den-Berg parierte einen Foulelfmeter und sicherte den Punkt. Neben seinen Jungs lobte Nasraoglu auch den jungen Schiedsrichter Simon Mohrmann, der in einer hektischen Partie stets die Ruhe bewahrt habe.