Geht demnächst in der Kreisliga auf Torejagd: Dennis Neumann (weißes Trikot). (Björn Hake)

Verden. Beim Kreisliga-Vizemeister FC Verden 04 II wird weiter für eine erfolgreiche Saison 2019/2020 aufgerüstet. Trainer Oliver Rozehnal vermeldet mit Dennis Neumann einen weiteren Zugang, der aufgrund seiner fußballerischen Klasse den Anspruch auf einem Stammplatz im Team erheben darf. Zuletzt spielte Neumann für den SVV Hülsen in der Bezirksliga.

Verletzungsbedingt und auch wegen seiner beruflichen Beanspruchung hatte Neumann es in der vergangenen Serie nur auf ein Dutzend Einsätze beim SVV gebracht. In diesen Spielen zeigte er jedoch seine Torgefährlichkeit als Angreifer und markierte sieben Treffer. „Dennis wird unsere Offensive noch variabler und unberechenbarer machen“, sagt Rozehnal über seinen neuen Offensivmann. Der Wechsel nach Verden wurde für Neumann nicht nur wegen seiner zahlreichen Freunde im Team bestärkt, sondern auch, weil er in der Nähe des Trainingsplatzes wohnt und so nur eine kurze Anfahrt hat.