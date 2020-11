Für den TV Oyten um Timo Blau (am Ball) und die SG Achim/Baden (rote Trikots) soll es bald wieder losgehen. (Björn Hake)

Der Spielbetrieb im Handball ruht von der Oberliga abwärts nun schon etwas länger. Wie es weitergeht, schien lange Zeit unklar. Das könnte sich bald ändern. Die vom Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) installierte „Task Force Spielbetrieb“ hat erste Modelle zu einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Ober-, Verbands- und Landesligen im Januar beziehungsweise Februar kommenden Jahres vorgelegt. Laut Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof werden die Modelle mit den Vertretern der Ober- und Verbandsligisten der Frauen und Männer in einer für kommenden Sonnabend, 28. November, angesetzten Video-Konferenz diskutiert, heißt es in einer Mitteilung.

„Uns ist es wichtig, in den direkten Dialog mit den Vereinen zu treten, um so den Entscheidungsprozess im Präsidium zu unterstützen. Wenn absehbar ist, dass die derzeitig gültigen Allgemeinverordnungen zur Eindämmung der Pandemie einen geordneten Spielbetrieb zulassen, werden wir kurzfristig eine Entscheidung herbeiführen“, erklärt Jens Schoof. Ziel sei es, den Spielbetrieb der Frauen und Männer in Zuständigkeit des HVN bis spätestens Mitte Juli kommenden Jahres zu beenden.

In den verschiedenen Modellen (siehe nebenstehenden Text), die der Verband seinen Vereinen vorschlägt, ist der frühestmögliche Termin für einen Re-Start das Wochenende 16./17. Januar. Dies würde die Ober- und Verbandsligisten der Männer, und damit die SG Achim/Baden und den TV Oyten, betreffen. Der TV Oyten II könnte in der Oberliga der Frauen ebenfalls an diesem Wochenende den Spielbetrieb fortsetzen. Alternativ ist jeweils der 6./7. Februar vorgesehen. An diesem Wochenende soll es auch für die Handballer und Handballerinnen in der Landesliga wieder losgehen.

Für den Jugendbereich favorisieren die Mitglieder des Spielausschusses laut Schoof ebenfalls einen Re-Start für das Wochenende 6./7. Februar. „Lediglich im Bereich der B-Jugend-Oberliga könnten schon vorher die Termine ab 16. Januar mitberücksichtigt werden, da in dieser Altersklasse ab Mai noch die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden sollen.“ Der Verband beabsichtige, die Planungen insgesamt so anzupassen, dass sowohl die Saison als auch die Relegationen zur Spielzeit 2021/2022 bis zu den Sommerferien durchgeführt werden können. „Damit ab September ein möglichst regulärer Start in die Saison erfolgen kann.“

Weitere Informationen

Die einzelnen Modelle in der Übersicht

Oberliga Frauen

Vorschlag 1: Spielbeginn wäre am Wochenende Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Januar. Die Staffelstärken und der Spielmodus bleiben unverändert. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Staffeln ermitteln die Aufsteiger zu den 3. Ligen in Relegationsspielen. Vorletzter und Letzter steigen in die Landesligen ab.

Vorschlag 2: Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die Staffelstärken bleiben unverändert. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb in einer Einfachrunde bis Ende April, in der die Ergebnisse der bisher ausgetragenen Begegnungen berücksichtigt werden. Aufsteiger in die 3. Ligen und Absteiger werden ab Mai in einer Meister- und in einer Abstiegsrunde festgelegt, in deren Wertungen die Ergebnisse des direkten Vergleichs zweier Mannschaften einfließen.

Vorschlag 3: Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die 31 Oberligisten werden in vier Staffeln mit sieben beziehungsweise acht Mannschaften aufgeteilt. Die jeweiligen Erstplatzierten spielen die Aufsteiger zu den 3. Ligen ab Mitte Juni in einer Hin- und Rückrunde aus. Die jeweiligen Letztplatzierten steigen in die Landesligen ab. Die jeweiligen Vorletzten gehen in die Abstiegsrelegation.

Ober- und Verbandsligen Männer

Vorschlag 1: Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Januar. Neuaufteilung der 29 Oberligisten in drei Staffeln mit neun beziehungsweise zehn Mannschaften. Die jeweiligen Erstplatzierten spielen die Aufsteiger ab Mitte Juni in einer Hin- und Rückrunde aus. Die jeweiligen Letztplatzierten steigen ab. Die jeweiligen Vorletzten gehen gegebenenfalls in die Abstiegsrelegation.

Vorschlag 2: Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Januar oder am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die Staffelstärken bleiben unverändert. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb in einer Einfachrunde bis Mitte Mai, in der die Ergebnisse der bisher ausgetragenen Begegnungen berücksichtigt werden. Aufsteiger in die 3. Ligen und Absteiger werden ab Mitte Mai in einer Meister- und in einer Abstiegsrunde festgelegt, wobei die Punkte aus der Vorrunde gegen die direkten Gegner mitgenommen werden. „Sollte es die Pandemie nicht zulassen, kann auf die Meister- und Abstiegsrunde verzichtet werden und eine Wertung der Einfachrunde per Quotientenregelung vorgenommen werden“, heißt es in dem Arbeitspapier der „Task Force“.

Landesligen Frauen

Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die 64 Landesligisten werden in acht Staffeln eingeteilt, in denen die Mannschaften bis Anfang Juni eine Hin- und Rückrunde austragen. Die jeweiligen Erstplatzierten qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, in der ab Mitte Juni vier Aufsteiger ausgespielt werden. Die Letztplatzierten der Staffeln steigen in die Spielklassen der Gliederungen ab.

Landesligen Männer

Spielbeginn wäre am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die Landesligisten werden in zehn oder elf Staffeln eingeteilt, in denen sieben oder acht Mannschaften bis Anfang Juni eine Hin- und Rückrunde austragen. Die jeweiligen Erstplatzierten qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, in der ab Mitte Juni vier Aufsteiger ausgespielt werden. Die Letztplatzierten der Staffeln steigen in die Spielklassen der Gliederungen ab.