Die Fußballtore in Niedersachsen wurden seit Monaten nicht benutzt. Nach der jüngsten Bund-Länder-Konferenz hofft der NFV jedoch, die Saison 2020/2021 sportlich zu beenden. (Björn Hake)

Die niedersächsischen Hallensportler haben seit einigen Tagen Gewissheit. Für die Handballer, Basketballer, Tischtennisspieler oder Volleyballer geht es in den nächsten Wochen und Monaten nicht in den sportlichen Wettkampf. Die Verbände haben die Saisons auf Amateurebene abgebrochen und annulliert. Bei den Fußballern sieht es anders aus: Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) will die Hoffnung auf eine Fortsetzung der seit November unterbrochenen Spielzeit 2020/2021 weiterhin nicht aufgeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Verband am Donnerstagabend nach einer Vorstandssitzung versendet hat.

Der NFV erklärte, dass er die auf dem Corona-Gipfel zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossenen Ergebnisse begrüße. „Unser Ziel war und ist, die Saison in allen Altersklassen sportlich zu beenden. Durch die gestern verfassten Beschlüsse besteht Hoffnung und Zuversicht, dieses Ziel erreichen zu können. Der NFV wird aber auch weiterhin an der Praxis festhalten, sich an der jeweiligen politischen Verfügungslage zu orientieren“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in der Mitteilung zitiert.

Besonders zu begrüßen sei, dass bei einem Inzidenzwert von unter 100 bereits ab dem 8. März Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren in einer Gruppenstärke von maximal 20 Personen im Außenbereich wieder zusammen Sport treiben dürfen. „Der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände haben gegenüber der Politik immer wieder aufgezeigt, welche fatale Folgen Kontaktbeschränkungen und dauerhafter Bewegungsmangel gerade für Kinder und Jugendliche haben. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass unsere Argumente gehört wurden“, sagte Distelrath.

Der NFV ist zudem der Überzeugung, dass der Fahrplan für den Erwachsenenfußball ebenso eine Öffnungsperspektive bietet. Sollte der Inzidenzwert stabil zwischen 50 und 100 liegen, wäre Fußballspielen im Freien mit einem zuvor durchgeführten Schnell- oder Selbsttest ab dem 22. März und ohne diesen Test ab dem 5. April wieder möglich. „Am Donnerstagmorgen lag der Inzidenzwert nur in wenigen politischen Kreisen Niedersachsens über 100. Angesichts der sich verbessernden Rahmenbedingungen wie Wetter oder verfügbarem Impfstoff bestehen gute Aussichten, dass wir schon in ein paar Wochen überall in Niedersachsen die 100er-Grenze unterschreiten könnten. Hohe Disziplin aller Beteiligten ist jetzt unerlässlich. Ich appelliere an alle, sich an die behördlichen Vorgaben zu halten und mit den neu geschaffenen Möglichkeiten verantwortungsbewusst umzugehen.“

Der Landkreis Verden liegt bereits seit einiger Zeit unter dem Inzidenzwert 50. Allerdings steigt dieser aktuell an. Lag die Inzidenz am Mittwochmorgen noch bei 30,6, betrug dieser Wert am Freitagmorgen nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen 35,7.

Der NFV-Vorstand hat sich darüber hinaus darauf verständigt, eine Saisonverlängerung über den 30. Juni hinaus bis maximal an den Beginn der Sommerferien (21. Juli) zuzulassen – und zwar in den Spielklassen, in denen es notwendig ist. Damit folge er dem mit den spieltechnischen Fachausschüssen in den Kreisen erhobenen Meinungsbild. Dabei hatten sich laut des NFV mehr als 80 Prozent für die optionale Verlängerung des Spieljahres ausgesprochen. Uwe Norden, Spielausschuss-Vorsitzender im NFV-Kreis Verden und stellvertretender Vorsitzender des NFV-Bezirks Lüneburg, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass kein konkreter Termin für einen Re-Start genannt werden kann: „Es liegen Pläne in der Schublade – auch für den Landkreis Verden. Die konkrete Frage bleibt aber, wann wir starten dürfen. Am Horizont wird es aber zumindest ein bisschen heller.“

Norden verdeutlichte zudem, dass der NFV-Kreis Verden – obwohl die Inzidenz aktuell eher niedrig ist – keinen Alleingang starten werde. „Wir müssen weiter abwarten. Es wird jetzt weitere Gespräche geben. Alles hängt zudem von der Disziplin der Menschen ab. Und man darf nicht vergessen: Die Gesundheit steht über allem – ohne wenn und aber“, sagte Uwe Norden.

Während in Niedersachsen noch auf eine Fortsetzung gehofft wird, sieht es etwas weiter im Norden anders aus: Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat den Spielbetrieb der Saison 2020/2021 abgebrochen. In der Elbmetropole wurde am Donnerstag ein Online-Verbandstag abgehalten. Bei diesem votierten laut NDR 91,4 Prozent der Teilnehmer für das vorzeitige Ende der laufenden Spielzeit. Darüber hinaus stimmten die Vereine dafür ab, dass „die Mannschaften der Spielbetriebe der Herren- und Frauenmannschaften zum Spieljahr 2021/2022 in die gleichen Spielklassen wie im Spieljahr 2020/2021 eingeteilt“ werden. Demnach gibt es in Hamburg weder Auf- noch und Absteiger. Die Pokalwettbewerbe der Männer, Frauen, A-Junioren, B-Mädchen und zweiten Mannschaften sollen nach Möglichkeit sportlich entschieden werden, da unter anderem auch der Hamburger Teilnehmer am DFB-Pokal gesucht wird.