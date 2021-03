Ob der Fußball in dieser Saison noch mal über die hiesigen Plätze rollt, erscheint fraglicher denn je. (Björn Hake)

Wie geht es mit dem Amateurfußball weiter? Und geht es überhaupt weiter? Mit diesen Fragen hat sich der Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) am Dienstagabend in einer nicht turnusmäßigen Zusammenkunft beschäftigt. Alles deutet darauf hin, dass die derzeit noch wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison 2020/2021 nicht fortgesetzt wird. Wie der NFV in einer Pressemitteilung bekannt gab, bevorzugt er einen Abbruch in Form der Annullierung – und zwar unter Berücksichtigung der Schnittstellenlösungen zwischen dem Niedersächsischen Fußballverband sowie den Spielklassen- und Pokalwettbewerben von übergeordneten Verbänden.

„Der Verbandsvorstand, dem unter anderem die Vorsitzenden der 33 niedersächsischen Fußballkreise angehören, muss die Corona-Sachlage anhand von Fakten und auf Sicht bewerten, um zu verhältnismäßigen Entscheidungen im Umgang mit dem Spieljahr zu gelangen. Unsere feste Absicht war die sportliche Beendigung der Saison. Inwieweit dieses Ziel angesichts der inzwischen wieder drastisch gestiegenen Infektionszahlen und der Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz noch realistisch ist, war Gegenstand unserer Erörterung“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in der Mitteilung zitiert.

Bei der Diskussion habe sich abgezeichnet, dass mangels Eintritts der nach dem Stufenplan erforderlichen Inzidenzwerte und Öffnungsschritte das Mannschaftstraining und der Pflichtspielbetrieb nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden könne, um an der sportlichen Fortsetzung und Beendigung der Saison 2020/2021 bis zum 21. Juli festzuhalten. Aus diesem Grund will der Verband im Rahmen einer ordentlichen Verbandsvorstandssitzung in der kommenden Woche zur weiteren Planungssicherheit für Vereine und Verband eine alternative und finale Entscheidung zum Umgang mit dem Spieljahr 2020/2021 treffen.