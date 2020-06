Viele Tennispartien wird es in diesem Sommer aller Voraussicht nach nicht geben. Die meisten Teams wollen ihre Mannschaften nicht für die Übergangssaison melden. (Björn Hake)

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten wissen die Tennisspieler des Verbandes Niedersachsen-Bremen seit einigen Tagen, dass ihre Punktspielsaison ausgetragen wird – dies allerdings nur unter starken Einschränkungen, die nicht überall auf Gegenliebe stoßen. So ist schon jetzt klar, dass viele Mannschaften von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Teams kostenfrei vom Punktspielbetrieb zurückzuziehen. Einen ganz klaren Schnitt verkündete beispielsweise der Vorstand der TG Thedinghausen, die auf der Facebook-Seite des Vereins ankündigten, sämtliche Punktspielmannschaften für die anstehende Sommersaison abzumelden. „Dies ist ein Zeichen der Fürsorge, welche wir gegenüber unseren Mitgliedern haben“, begründet der Vorstand diesen Schritt.

Oyten und Völkersen wollen antreten

Viele andere Vereine haben diese Überlegungen direkt in die Hände der einzelnen Teams gelegt. So auch beim Nindorfer TC, wo von sieben Punktspielmannschaften gleich drei ihren Verzicht erklärten. „Je älter die Punktspieler sind, desto eher geht die Tendenz Richtung Absage“, verdeutlicht Horst Schwering als Spieler der Herren 60-Mannschaft. „Die Vorgaben schränken einfach zu sehr ein und viele Dinge, die gerade bei den älteren Semestern zum Punktspiel dazugehören, fallen in diesem Jahr weg. Wenn man dann gerade in den höheren Spielklassen an die langen Auswärtsfahrten denkt – das alles im Grunde ohne sportlichen Wert – dann rechnen sich Aufwand und Ertrag einfach nicht mehr.“ Horst Schwering denkt dabei an die Definition als Übergangssaison ohne sportliche Auf- und Absteiger sowie an die Umsetzung des notwendigen Hygienekonzepts. „Das Konzept ist ja in vielen Dingen sicher notwendig und auch richtig. Einiges ist aber schon abenteuerlich. So müssten wir als Gastmannschaft bei Regenunterbrechungen in unseren Autos warten, sofern auf der Anlage kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Da hört die Freude eines Punktspieles dann doch so langsam auf.“

Die Herren 55-Mannschaft des TC Oyten wird nach kurzer interner Beratung an den Start gehen. „Wir waren uns schnell einig, dass wir trotzdem spielen wollen und sind gespannt, wie es unsere Gegner sehen. Wir sind ohnehin nur in einer 4er-Staffel untergebracht und aus Vechta habe ich schon vernommen, dass sie wohl zurückziehen. Aber wir nehmen es, wie es kommt und machen das Beste aus unserer Oberliga-Saison“, sagt Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute. Ebenfalls ins Rennen gehen die Herren 60 des TC Völkersen, die sich trotz aller Umstände auf die erste Nordliga-Saison der Vereinsgeschichte freuen. „Wir haben gesagt, dass wir es auf jeden Fall probieren wollen und lassen uns den Spaß nicht nehmen“, erklärt Kapitän Manfred Goetjes. Er weiß aber auch in dieser Altersklasse von einigen Abmeldungen zu berichten: „Geplant waren zwei Nordligastaffeln. Nun sind aber von ursprünglich zwölf Teams nur noch sieben übrig, die nun in eine Gruppe zusammengelegt werden.“

Doppel sind wieder möglich

Bestätigen können zudem Hartmut Schmidt-Klute und Manfred Goetjes, dass einzelne Mannschaften ihrer Vereine auf die Punktspiele verzichten. So hat beispielsweise die Herren 60-Mannschaft des TC Oyten ihre Meldung zurückgezogen und auch die Damen 50-Mannschaft des TC Völkersen nimmt in dieser Saison nicht an den Punktspielen teil. In Kürze werden die neuen Spielpläne online gestellt. Es wäre wohl wenig überraschend, wenn sich im Tennisverband Niedersachsen-Bremen ein Trend bestätigt, der schon im Verband Westfalen auftrat: Dort meldeten sich 42 Prozent aller Punktspielmannschaften nachträglich für die ebenfalls zur „Übergangssaison“ erklärten Spielzeit ab. „Mich würde es absolut nicht wundern, wenn wir auf einen ähnlichen Wert kommen. Vieles ist einfach zu wenig greifbar und schwammig formuliert und mindert die Vorfreude auf die sportlichen Vergleiche mit anderen Teams erheblich“, sagt Hartmut Schmidt-Klute.

Derweil wartet der TNB mit einer guten Nachricht für alle Tennisspieler auf: Doppel ist in Niedersachsen ab sofort offiziell erlaubt. „Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder intensiv mit den politischen Instanzen kommuniziert. Nach einer weiteren detaillierten Darstellung von Tennis als kontaktloser Sportart, ist das federführende Sozialministerium unserer Argumentation gefolgt“, wird TNB-Präsident Raik Packeiser zitiert. Ab sofort darf Doppel mit vier Personen aus vier Haushalten gespielt werden – natürlich unter Einhaltung der generellen Abstands- und Hygieneregeln.

„Durch die jetzige Entscheidung wird wieder einmal deutlich, dass wir an dieser Stelle unserer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung den Vereinen gegenüber gerecht werden“, erklärt TNB-Geschäftsführer Michael Wenkel. „Wir versuchen nun, auch sehr schnell die Sachlage für unsere Bremer Vereine final zu klären“, so Wenkel. Erst wenn dort auch Doppel erlaubt ist, können sie in den Punktspielen auf TNB-Ebene absolviert werden. Mit Blick auf die Punktspielrunde erklärt der TNB: Mannschaften, die sich bereits vom Punktspielbetrieb zurückgezogen haben, können sich nicht erneut anmelden. „Wir haben im Vorfeld umfassend kommuniziert, dass eine finale Entscheidung zum Doppel aufgrund der politischen Vorgaben erst bis zum 7. Juni getroffen werden kann“, betont Raik Packeiser. Nachdem diese für Niedersachsen nun vorliegt, ist für alle Verlässlichkeit gegeben.