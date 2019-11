Leonie Heinze und der TV Sottrum 1 mussten an Spieltag zwei die erste Saisonniederlage einstecken und können den Titel nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. (Björn Hake)

Sittensen. Nach der Hälfte der Saison ist noch in keiner Sportart eine endgültige Entscheidung gefallen. Das gilt auch für die Prellball-Bundesliga der Frauen. Dennoch sind die beiden Mannschaften des TV Sottrum sowie die Spielgemeinschaft des TVS mit dem MTV Wohnste (WoSos) mit Blick auf ihre Saisonziele etwas ins Hintertreffen geraten. Der TV Baden festigte derweil seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

„Insgesamt sind alle Teams noch auf der gesteckten Zielroute für diese Liga“, betonte Volker Heinze, Sottrums Prellball-Abteilungsleiter. „In trockenen Tüchern ist allerdings weder die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft noch der Klassenerhalt, sodass wir auch in der Rückrunde ab Januar mit voller Konzentration in die Spiele gehen müssen.“ Die geforderte Konzentration kam vor allem der zweiten Sottrumer Mannschaft an Spieltag zwei, der in Sittensen ausgetragen wurde, abhanden. Trainerin Annika Freymuth bemängelte insbesondere nach den wichtigen Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg die fehlende Konstanz bei ihren Schützlingen. Sowohl die 30:31-Pleite gegen den MTV Wohnste 2 als auch das 29:32 gegen den VfL Eintracht Hannover sind auf einen jeweiligen Leistungsabfall in der zweiten Hälfte zurückzuführen. Darüber hinaus musste der TVS II – Jessica Bockfeld, Juliane Meyer, Janina Hüsing, Fabrina Reiermann und Nadine Wöbse – die erwarteten Niederlagen gegen die WoSos (26:39) und den MTV Eiche Schönebeck 1 (19:45) einstecken. Vier Partien, vier Pleiten: Zwar befindet sich der TVS noch nicht auf einem Abstiegsplatz, doch in der zweiten Saisonhälfte wird eine Steigerung vonnöten sein.

Doch nicht nur die Zweite der Sottrumer musste mit Niederlagen zurechtkommen, das galt in Sittensen auch für die Erste. Und das war zeitgleich die Saisonpremiere. Im Spitzenspiel gegen Werder Bremen mussten sich Leonie Heinze, Karoline Schmitt, Anneke Schulz sowie die A-Jugendlichen Daria Trompeter, Melanie Seitz und Laura Ehlert mit 26:31 geschlagen geben. Nach einer verpatzten Anfangsphase holte der TVS 1 zwar auf, drehen konnte er das Spiel jedoch nicht mehr. Die weiteren vier Partien wurden aber allesamt erfolgreich bestritten: 33:26 gegen den TV Baden, 39:27 gegen den VfL Eintracht Hannover, 37:17 gegen die SG Arbergen-Mahndorf, 44:19 gegen den TSV Marienfelde. Doch damit ist die Nord-Meisterschaft für die Sottrumer nicht mehr aus eigener Kraft möglich, die DM-Qualifikation zumindest äußerst wahrscheinlich. „Erst am Ende bei der DM wird über den höchsten Titel im Deutschen Frauen-Prellball entschieden“, gibt sich der Coach Volker Heinze kämpferisch. Vier Siege aus fünf Partien, das gelang neben dem TVS 1 auch dem MTV Wohnste 1, den „WoSos“ – Alina Trompeter, Alena Wöbse, Thea Heppner-Wiese, Ann-Kathrin Heppner und Jenny Rothfischer. Das Team von Coach Jens Hüsing wusste dabei aber nicht immer vollends zu überzeugen. Insbesondere gegen den TV Baden tat sich die Truppe unerwartet schwer. Letztendlich wurden die Badener aber mit 30:28 bezwungen. Das galt ebenso für den MTV Eiche Schönebeck 2 (30:26), den TSV Marienfelde (48:24) und den TV Sottrum 2. Die eine Niederlage wurde gegen den weiterhin ungeschlagenen Ligaprimus Werder Bremen bezogen – 29:36. Damit nimmt die Spielgemeinschaft derzeit Rang vier ein und somit den letzten Platz, der zur DM-Teilnahme berechtigt. Doch auf Platz fünf, auf dem der VfL Eintracht Hannover steht, weisen die „WoSos“ bereits drei Punkte Vorsprung auf.

Noch einen Rang tiefer wird der TV Baden geführt. Mit 5:5 Punkten hatte der TVB Spieltag eins abgeschlossen, an Spieltag zwei kamen auf der Habenseite lediglich vier Punkte hinzu, auf der anderen waren es hingegen sechs. Diese Punkteverteilung resultierte aus den folgenden Ergebnissen der Badener: 26:33 gegen den TV Sottrum 1, 38:21 gegen den TSV Marienfelde, 28:30 gegen die „WoSos“, 42:23 gegen die SG Arbergen-Mahndorf und 26:35 gegen den MTV Eiche Schönebeck 2.

Weiter geht es mit dem Kampf um den Klassenerhalt sowie der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 18. Januar. Ausrichter ist dann der TV Baden.

Weitere Informationen

Tabelle

Mannschaft Bälle Punkte

1. SV Werder Bremen 367:220 20:0

2. TV Sottrum 1 360:246 17:3

3. MTV Eiche Schönebeck 1 337:269 15:5

4. MTV Wohnste 1 339:278 15:5

5. VfL Eintracht Hannover 291:303 12:8

6. TV Baden 331:288 9:11

7. MTV Eiche Schönebeck 2 305:308 6:14

8. MTV Wohnste 2 247:339 6:14

9. TV Sottrum 2 268:359 5:15

10. TSV Marienfelde 253:354 3:17

11. SG Arbergen-Mahndorf 237:351 2:18