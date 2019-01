Die erste Etappe verlief für Jürgen und Daniel Schröder nicht optimal. Während der Wertungsprüfung fuhren sie sich zweimal im Sand fest. (PS Laser Racing)

Lima. Lange Zeit mussten sie warten, die Vorfreude bei Jürgen und Daniel Schröder auf die Rallye Dakar 2019 war riesengroß. Am Montag war es dann so weit: Die beiden Thedinghäuser starteten in das große Motorsportevent, das in diesem Jahr nur in Peru ausgetragen wird. Allerdings verlief die erste Etappe, die das Vater-Sohn-Gespann von Lima nach Pisco führte, nicht wie erhofft. Die Schröders haben den Auftaktabschnitt auf Platz 55 der Gesamtwertung beendet.

Die Veranstalter der Dakar 2019, die mit ihren zehn Etappen eine sehr kurze Ausgabe des traditionsreichen Rallye-Marathons ist, hatten sich für den Beginn eine nicht allzu lange Strecke einfallen lassen. Die 84 Kilometer lange Wertungsprüfung sollte sich allerdings als sehr anspruchsvolle erweisen. „Es galt, von Beginn an konzentriert zu fahren und zu navigieren. Die versteckt angebrachten Wegpunkte, die die Teams unbedingt anfahren müssen, um nicht eine Zeitstrafe zu erhalten, lagen meist inmitten der nicht allzu hohen aber sehr weichen Dünen“, berichtete Gerhard Schneider, Sprecher des Teams PS Laser Racing, für das die Schröders in Peru fahren.

Fahrer aus Dakar auf Rang eins

Jürgen Schröder und sein Sohn Daniel kamen nicht ohne Patzer durch die Etappe. Sie leisteten sich sowohl einige Fahr- als auch Navigationsfehler. Die Folge: Sie kamen mit einem Rückstand von 23:11 Minuten auf den Tagessieger Nasser Al-Attiyah im Ziel an. Der erfahrene Motorsportler aus Katar, der die Dakar bereits in den Jahren 2011 und 2015 gewonnen hat, verwies in seinem Toyota den Vorjahressieger Carlos Sainz aus Spanien und Jakub Przygonski aus Polen auf die Plätze zwei und drei.

Jürgen Schröder war mit dem eigenen Auftritt nicht zufrieden. Er wusste nur zu genau, dass sein Sohn und er keinen überzeugenden Auftakt hingelegt hatten. „Es war nicht unser Tag“, fasste Jürgen Schröder das Rennen zusammen. „Wir fanden von Anfang an nicht unseren Rhythmus.“ Doch nicht nur das bereitete den beiden Thedinghäusern Kopfzerbrechen. Denn es gab auch noch technische Probleme an ihrem Nissan. „Die Kupplung machte Zicken und im unteren Drehzahlbereich hatten wir keine Leistung“, beschrieb Jürgen Schröder die Aussetzer am Fahrzeug. „Dann haben wir uns auch noch zweimal verfahren und festgefahren. Das waren zu viele Probleme für solch eine kurze Wertungsprüfung.“

Der Motorsportler aus Thedinghausen hofft nun darauf, dass es für ihn und seinen Sohn in den kommenden Etappen besser läuft. „Wir werden angreifen“, sagte Jürgen Schröder mit Blick auf den zweiten Abschnitt der Dakar 2019. Diese beginnt in Pisco und führt nach San Juan de Marcara. „Eine Besonderheit ist, dass die Autos als Erste auf die Piste müssen. Sie finden also nicht wie sonst die Spuren der Motorräder, an denen sie sich orientieren können“, erklärte Gerhard Schneider.