Florian Kahllund bewies einmal mehr seine Extraklasse in Wiesbaden. Seine Teamkollegen vom SV Dauelsen erreichten jedoch nicht Bestform. (Björn Hake)

Wiesbaden. Es gibt Tage, an denen funktioniert einfach nichts, da kommt man irgendwie nicht in den Tritt und trifft auch noch die falschen Entscheidungen. Einen solchen Tag hat nun der SV Dauelsen erwischt. Jedoch war es nicht irgendein Tag, sonder der finale der Saison, die Deutsche Meisterschaft in Wiesbaden. Am Ende dieses verkorksten Tages stand lediglich Platz sieben von acht zu Buche.

„Das war alles etwas unglücklich. Es lief im Gesamten nicht so wirklich“, konstatierte Coach Andreas Hehenberger. Los ging es gleich gegen den späteren Vizemeister FSG Tacherting. Bereits im Vorfeld hatte Hehenberger die Truppe aus der Süd-Staffel der Bundesliga als Favorit in deren Gruppe bezeichnet. Er sollte Recht behalten. Im Duell gegeneinander hieß es 2:6 aus Dauelser Sicht.

Somit stand der SVD direkt unter Druck, denn lediglich drei Wettkämpfe entscheiden über weiterkommen oder rausfliegen. Daher musste in Partie zwei unbedingt ein Sieg her. Der Gegner war bereits aus der Bundesliga-Saison bekannt, es war der erstplatzierte SV GutsMuths Jena. In der Nordstaffel brillierte Jena über die Saison hinweg mit konstant starken Leistungen. Nerven zeigten die Schützen trotz ihres jungen Alters keine. Doch das änderte sich in Wiesbaden. Dauelsen startete perfekt und führte bereits mit 4:0. Und nun öffnete Jena das Tor zum 6:0 selbst meilenweit, indem sie lediglich auf 55 Ringe in Satz drei kamen. Doch Dauelsen toppte dieses Ergebnis noch in negativer Hinsicht und schoss lediglich 54 Ringe. „Da antworten wir auf diese Grütze von Jena, das wirklich eine Einladung war, mit einer noch größeren Grütze“, haderte Andreas Hehenberger. Dies war der Punkt, bei dem die Partie kippte. Am Ende verlor Dauelsen mit 4:6 und war somit bereits ausgeschieden.

Selbstkritischer Coach

Als Schuldigen betitelte sich der Coach selbst. Florian Kahllund, der vor der DM als bester Schütze der Saison ausgezeichent wurde, bewies in Wiesbaden einmal mehr seine Extraklasse. Er steigerte seinen Schnitt in den drei Finalwettkämpfen sogar noch auf 9,89. Sebastian Rohrberg fand hingegen nicht zu seiner Bestform, legte mit einem Schnitt von 9,42 aber einen soliden Wettkampf hin. Gar nicht lief es bei Andreas Gerhardt. Am abschließenden Bundesliga-Wettkampftag hatte Gerhardt noch mit 9,56 Ringen im Schnitt überzeugt, in Wiesbaden kam er lediglich auf 8,88. Das ist deutlich zu wenig auf diesem Niveau. „Es fehlte mir leider der Mut, zu wechseln. Ich hätte Christian Dauel bringen sollen. Obwohl sein Einsatz auch ein Risiko darstellte, immerhin hatte er drei Wochen nicht trainiert.“

Erst im dritten Duell mit dem BC Villingen-Schwenningen kam Dauel zum Zug und bewies sein Talent mit einem Schnitt von 9,37 Ringen. „Hätte ich ihn früher gebracht, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen“, übte Hehenberger Selbstkritik. Das 6:2 gegen den späteren Bronze-Gewinner hübschte lediglich die Bilanz ein wenig auf und sorgte dafür, dass zumindest Platz sieben zu Buche stand.

Ganz oben trohnt in dieser Saison der Süden. Gleich drei Mannschaften aus der Südstaffel nehmen die Plätze eins bis drei ein. Gold schnappte sich souverän die BSG Ebersberg, die mit drei Nationalkaderschützen gespickt ist und ohne Niederlage durch das DM-Finale zum Titel marschierte.