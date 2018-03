Ole Laabs (blaues Trikot) verursachte den strittigen Elfmeter für Sulingen. Am Ende siegte der TBU dennoch im Duell zweier Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. (Sebi Berens)

Sulingen. Ende gut, alles gut – unter diesem Motto kann der Auftritt des TB Uphusen beim TuS Sulingen zusammengefasst werden, denn während der 90 Minuten war nicht immer alles gut. Dennoch stand am Ende ein wichtiger 2:1 (1:1)-Erfolg in der Fußball-Oberliga Niedersachsen zu Buche.

Der Anfang, der war wirklich gut aus Sicht der Gäste vom Arenkamp – auch, wenn der Führungstreffer von Philipp-Bruno Rockahr nach neun Minuten laut Coach Fabrizio Muzzicato „keine hohe Kunst“ war. Ein langer Einwurf plus Kopfballverlängerung von Ole Laabs landete am Fünfmeterraum bei Rockahr, der sich nur drehen und dann einschieben brauchte. Doch dieses 1:0 bedeutete nicht, dass die Gäste die Spielkontrolle übernahmen. „Im Anschluss hat man gemerkt, dass bei Sulingen Trainer und Mannschaft relativ lange zusammenarbeiten und dass da eine Idee hintersteckt“, schilderte Muzzicato.

Zum Ausgleich führte aber eine Einzelaktion. Gleich drei Uphuser Spieler wurden von einem Sulinger ausgespielt, ehe Ole Laabs im Sechzehner dazwischenfunkte. Laut Muzzicato spielte sein Kapitän zu „90 Prozent den Ball“, der Unparteiische entschied dennoch auf Elfmeter. Atsushi Waki verwandelte zum 1:1 (24.). „Wenn du am Ende das Spiel gewinnst, siehst du solche Situationen entspannter, aber die Entscheidung war schon strittig“, gab Muzzicato zu Bedenken. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, beide Mannschaften hatten Chancen, das Ergebnis auf 2:1 zu stellen, scheiterten jedoch jeweils knapp. Aufseiten der Sulinger war es Waki kurz vor dem Pausenpfiff, auf Uphuser Seite verpasste Rockahr nach feinem Zuspiel von Kevin Artmann die mögliche Führung.

In Halbzeit zwei agierten die Gastgeber vermehrt mit langen Bällen, was den Arenkampkickern zugute kam. Folglich erspielten sie sich ein leichtes Übergewicht, hohe fußballerische Kunst sei dennoch nicht zu beobachten gewesen. „Man merkte beiden Teams an, dass es für sie um viel geht. Daher war es auch ziemlich hektisch.“ Hektisch war auch das passende Stichwort für die Schlussphase. Zunächst verpasste der TuS zweimal die Führung, ehe sie dem TBU gelang. Sebastian Kurkiewicz fand mit einer mustergültigen Ecke Frithjof Rathjen, der per Kopf den Siegtreffer erzielte (87.). Im Anschluss monierte Muzzicato die mangelhaft vorgetragenen Konter seiner Mannschaft: „Aber wenn es am Ende gut geht, dann ist auch alles gut. Doch jetzt müssen wir auch mal nachlegen und gegen Mannschaften wie Spelle und Northeim punkten“, forderte der Coach.